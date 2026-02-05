ua en ru
Starlink росіян вже заблоковані: працюють лише термінали з "білого списку", - Федоров

Україна, Четвер 05 лютого 2026 12:09
Фото: зараз працюють лише Starlink з "білого списку" (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Starlink, внесені в "білий список", працюють, в той час як термінали російських окупантів вже заблоковані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Михайла Федорова.

Він наголосив, що верифікація терміналів Starlink триває, і перша черга, яка внесена в "білий список", вже працює.

"Наразі "білі списки" оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює - варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу", - сказано в його заяві.

Федоров зауважив, що цивільним громадянам треба верифікувати свої Starlink через ЦНАП. Міністр додав, що для юридичних осіб скоро буде доступна відповідна послуга на порталі Дія.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росіяни дедалі частіше застосовують дрони зі Starlink, намагаючись обійти українську систему ППО. Вже незабаром у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Україна впроваджує режим "білого списку" - так званого Whitelist.

Ініціативу реалізовуватимуть Міноборони у взаємодії зі SpaceX. З міркувань безпеки дозволені термінали працюватимуть у стаціонарному режимі та з обмеженням швидкості під час руху.

У міністерстві попередили, що звичайні користувачі Starlink в Україні й надалі зможуть користуватися сервісом без обмежень, але за умови проходження верифікації.

Згодом повідомлялось, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони, щоб вони продовжили працювати після блокування.

