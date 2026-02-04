"Білі списки" для Starlink: як перевірити свій термінал, щоб його не заблокували
В Україні працюватимуть лише авторизовані термінали Starlink. Щоб обладнання потрапило у "білий список", потрібно зареєструвати його дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Як авторизувати Starlink, щоб він працював в Україні
Перед подачею заявки потрібно підготувати дані термінала:
- KIT-номер (на коробці, якщо збереглася);
- UTID або Dish ID (у застосунку чи на корпусі);
- номер облікового запису користувача Starlink (за наявності).
Для військових
Власники терміналів зможуть зареєструвати дані в застосунку "Армія+" (функціонал буде доступний згодом), а відповідальні за звʼязок - внести інформацію до системи DELTA.
Для бізнесу та держслужбовців
З 3 лютого 2026 року необхідно подати заявку через портал "Дія". Після підтвердження верифікації терміналом можна буде користуватися без обмежень.
Для цивільних громадян і ФОПів
Потрібно:
- підготувати паспорт і РНОКПП;
- звернутися до ЦНАП;
- подати заявку адміністратору.
Якщо користувач має кілька терміналів, їх потрібно взяти із собою - це вимога безпеки для запобігання зловживанням. Процедура є безоплатною.
У Міноборони підкреслюють, що авторизація Starlink - це ключовий елемент захисту звʼязку в Україні та ще один крок для нейтралізації загроз з боку РФ.
Навіщо запроваджують "білий список" Starlink
Нагадаємо, рішення Кабміну про авторизацію стало відповіддю на неправомірне використання російською стороною комерційних терміналів Starlink для оснащення дронів. Такі БПЛА складно виявляти та збивати: вони літають на низьких висотах, стійкі до РЕБ і можуть керуватися в режимі реального часу на великих відстанях.
Запровадження "білого списку" має:
- позбавити ворога технологічної переваги;
- підвищити безпеку цивільних та військових обʼєктів, зокрема енергетичної інфраструктури;
- зберегти стабільний і безпечний звʼязок для українців.
Ініціативу реалізовуватимуть Міноборони у взаємодії зі SpaceX. Із міркувань безпеки дозволені термінали працюватимуть у стаціонарному режимі та з обмеженням швидкості під час руху.
У відомстві наголошують: звичайні користувачі Starlink в Україні й надалі зможуть користуватися сервісом без обмежень, але за умови проходження верифікації.