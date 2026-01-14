ua en ru
Росіяни почали оснащувати дрони "Молнія-2" терміналами Starlink, - ISW

Середа 14 січня 2026 11:16
Росіяни почали оснащувати дрони "Молнія-2" терміналами Starlink, - ISW Фото: росіяни почали оснащувати дрони "Молнія-2" терміналами Starlink (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська нещодавно почали оснащувати свої безпілотники "Молнія-2" супутниковими системами Starlink. Це значно підвищило їхню ефективність на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Росія продовжує нарощувати виробництво та впровадження недорогих ударних безпілотників, яким вдалося створити сприятливі умови для російських військ на полі бою.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 13 січня повідомив, що Росія вкладає значні інвестиції у виробництво дронів "Молнія-2" та їх модифікацій, однак повідомлення про те, що РФ витратила понад 1 мільярд доларів на виробництво більше ніж 900 000 таких безпілотників з січня по серпень 2025 року, перебільшені щонайменше вдвічі.

Машовець зазначив, що безпілотник "Молнія-2" стійкий до перешкод, які створюю засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), іноді оснащений терміналами Starlink та має вигідне для окупантів співвідношення його вартості та спроможностей.

В ISW нагадали, що російський Центр перспективних безпілотних технологій Рубікон, який вважається елітним серед підрозділів російських безпілотних сил, почав використовувати варіанти "Молнія-2" з терміналами Starlink у грудні 2025 року.

Ймовірно, це збільшило дальність польоту цього варіанту безпілотника до понад 230 кілометрів порівняно з 50 кілометрами, які "Молнія" могла здолати, використовуючи зв’язок мобільних мереж.

Аналітики підкреслюють, що Росія розширює та масштабує виробництво та адаптацію безпілотників для підтримки своєї кампанії повітряних ударів (battlefield air interdiction).

Ця кампанія включає удари по важливих логістичних цілях в ближньому та оперативному тилу Сил оборони України, серед яких дороги, залізниці та мости.

Такі зусилля спрямовані на те, щоб полегшити подальші наступальні операції Росії в наступні тижні та місяці та послабити здатність України підтримувати свої сили на передовій.

Оскільки технологічні адаптації російських дронів сприяли цій меті та нещодавнім російським досягненням, Росія, ймовірно, продовжуватиме зосереджуватися на масштабуванні виробництва недорогих безпілотників, які довели свою ефективність на полі бою, застерігає ISW.

Нагадаємо, минулого року ми повідомляли, що оновлені "Шахеди", які Росія використовує для атак, стають усе складнішими для виявлення та знищення. Дрони отримали нові типи двигунів, потужніші бойові частини та сучасніші системи навігації.

