Україна та РФ провели перший за 4 місяці обмін полоненими: кого вдалося повернути

Україна та РФ вперше за тривалий час провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 157 громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Таким чином, з російської неволі визволено 150 військових та 7 цивільних українців. Серед звільнених є військовослужбовці з пораненнями.

Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, сумському, київському напрямках.

Фото: Україна повернула з неволі 157 військових та цивільних (t.me/V_Zelenskiy_official)

Більша половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертається військовослужбовець Національної гвардії, поневолений під час захоплення ЧАЕС.

139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року.

Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до "довічного ув’язнення".

Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця - 63 роки.

Чому обміни між Україною та РФ довго не проводилися

Нагадаємо, що президент України заявив, що обмін військовополоненими з Росією може відбутися вже найближчим часом. Про це він повідомив у середу, 4 лютого, після розмови з українською делегацією за підсумками першого дня другого раунду перемовин зі США та РФ, які проходять в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Протягом останніх чотирьох місяців обміни фактично не відбувалися. Принаймні публічно. За словами Зеленського, причиню тому було блокування процесу з боку Росії.

Ще у січні президент заявляв, що Москва чинить тиск на Київ, навмисно гальмуючи домовленості щодо повернення українських військовополонених.

Коли був останній масштабний обмін і кого повернули

Перед цим останній комбінований обмін було проведено у жовтні 2025 року. Тоді з російського полону вдалося повернути 185 військових та 20 цивільних. Більшість українців перебували в полоні з 2022 року.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники:

Військово-Морських Сил;

Сухопутних військ;

Територіальної оборони;

Десантно-штурмових військ;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби.

Серед звільнених були не лише солдати й сержанти, а й офіцери.

Захисники брали участь у боях на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

Окрім того, серед звільнених були оборонці Маріуполя, а також нацгвардійці, які потрапили в полон під час охорони Чорнобильської АЕС.