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"Даже не доставая из кармана оружие". Кулеба назвал сеяние паники наибольшим достижением РФ

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 16:30
"Даже не доставая из кармана оружие". Кулеба назвал сеяние паники наибольшим достижением РФ Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал наибольшим достижением в агрессии России - это сеяние паники и уныния среди украинцев. Глава МИД добавил, что Москву необходимо заставить отказаться от этих целей дипломатическим путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Наибольшим достижением России сегодня будет сеяние паники и уныния в украинском обществе. И расшатывание нас изнутри", - сказал Кулеба.

По его словам, Россия в первую очередь стремится расшатать экономику и финансовую систему Украины.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы не дать России достичь этой цели, даже не доставая из карманов оружие", - добавил глава МИД.

Министр подчеркнул, что все усилия Украины и партнеров направлены на то, чтобы ситуация оставалась стабильной, а украинская экономика не страдала проблемами с безопасностью.

Напомним, накануне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и Энтони Блинкена. Они обсудили военную помощь Украине.

Отметим, сегодня Блинкен провел встречу с сотрудниками посольства США в Киеве. Он заявил, что вторжение России в Украину может начаться в самое ближайшее время.

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Российская Федерация Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен
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