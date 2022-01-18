После переговоров в Украине Блинкен встретится с Лавровым в Женеве, - Госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Украину и Германию проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча пройдет в Женеве 21 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента телеканала CNN Дженнифер Ханслер .

"Госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились встретиться в Женеве в пятницу (21 января - ред.) после переговоров Блинкена в Киеве и Берлине", - цитирует корреспондент заявление высокопоставленного представителя Госдепартамента.

Ранее МИД России подтвердил, что Блинкен и Лавров могут встретиться в ближайшее время в Европе. В российском дипведомстве не уточнили дату переговоров. Там заявили, что встреча находится в стадии активной проработки.