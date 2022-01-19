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Основное требование РФ по "гарантиям безопасности" не ясно, - Блинкен

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Киев, Среда 19 января 2022 17:01
Основное требование РФ по "гарантиям безопасности" не ясно, - Блинкен Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что требования России по так называемым "гарантиям безопасности" пока не ясны. По его словам, некоторые из них заводят переговоры в глухой угол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Мы провели интенсивные консультации с Россией... Сейчас не ясно, каково основное требование России, поскольку они ее не представили", - сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что некоторые требования России заводят переговоры в тупик. При этом, по его словам, ряд российских предложений сосредоточены на укреплении безопасности.

"И такие вопросы мы можем обсудить", - резюмировал Блинкен.

Напомним, 10, 12 и 13 января прошел первый раунд переговоров России, США, НАТО и ОБСЕ относительно "гарантий безопасности". По их итогам в Москве остались недовольны результатами.

Отметим, одним из требований России - не расширение НАТО на восток, включая вступление Украины в Альянс. Это предложение Москвы решительно отклонили. В частности, глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель назвал это требование неприемлемым.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен
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