Основное требование РФ по "гарантиям безопасности" не ясно, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что требования России по так называемым "гарантиям безопасности" пока не ясны. По его словам, некоторые из них заводят переговоры в глухой угол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Мы провели интенсивные консультации с Россией... Сейчас не ясно, каково основное требование России, поскольку они ее не представили", - сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что некоторые требования России заводят переговоры в тупик. При этом, по его словам, ряд российских предложений сосредоточены на укреплении безопасности.

"И такие вопросы мы можем обсудить", - резюмировал Блинкен.