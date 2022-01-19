Блінкен в Україні: підсумки візиту

Сьогодні, 19 січня, до України, з метою підтвердження підтримки з боку США , прибув державний секретар Штатів Ентоні Блінкен . Він провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським та головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

Про що Блінкен говорив з Зеленським:

державний секретар запевнив президента у тому, що НАТО посилить свою присутність у прифронтових країнах-союзниках у разі повномасштабного вторгнення до України з боку Росії;

Штати надаватимуть нашій країні ще більше оборонної допомоги.

обговорили міжнародну безпеку та економічну допомогу Україні;

"Якщо Росія обере шлях подальшої агресії проти України, США разом з союзниками і партнерами завдадуть непоправної шкоди економіці Росії", - заявив під час зустрічі Блінкен.

Про що Блінкен говорив з Кулебою:

"Я не можу прочитати думки президента РФ Володимира Путіна. Але я повинен сказати, що ми повинні продовжувати те, що ми робимо... Росія намагається свій вплив накласти на сусідів", - заявив Блінкен.

Що далі

Вже завтра державний секретар вирушить до Берліну, аби порушити питання дипломатичної взаємодії з Росією та спільних зусиль щодо стримування її агресії проти України.

Після цього, вже 21 січня в Женеві - Блінкен проведе зустріч з головою Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.

"Я також зустрінуся з міністром закордонних справ Росії Лавровим у Женеві в п'ятницю. Мета зустрічі включатиме те, що я обговорив з Зеленським та Кулебою сьогодні", - відзначив державний секретар США.

Блінкен обіцяє провести консультації з українськими партнерами після переговорів з Лавровим.