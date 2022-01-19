Блінкен в Україні: підсумки візиту
Сьогодні, 19 січня, до України, з метою підтвердження підтримки з боку США, прибув державний секретар Штатів Ентоні Блінкен. Він провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським та головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.
Подробиці візиту Блінкена до України - в матеріалі РБК-Україна.
Про що Блінкен говорив з Зеленським:
- державний секретар запевнив президента у тому, що НАТО посилить свою присутність у прифронтових країнах-союзниках у разі повномасштабного вторгнення до України з боку Росії;
- Штати надаватимуть нашій країні ще більше оборонної допомоги.
- обговорили міжнародну безпеку та економічну допомогу Україні;
"Якщо Росія обере шлях подальшої агресії проти України, США разом з союзниками і партнерами завдадуть непоправної шкоди економіці Росії", - заявив під час зустрічі Блінкен.
Про що Блінкен говорив з Кулебою:
- Блінкен висловив сподівання, що Росія дотримуватиметься дипломатичного вирішення конфлікту, оскільки вторгнення Росії до України може відбутися в дуже короткі терміни;
- Державний секретар підтвердив позицію США, щодо розв'язання питання нарощування військової присутності Російської Федерації біля кордонів України мирним шляхом;
- Кулеба відзначив, що найбільше досягнення агресії Російської Федерації - це сіяння паніки і зневіри серед українців;
- Кулеба зауважив, що по планах Російської Федерації - України як держави вже не повинно було існувати. Водночас сьогодні наша країна має сильні армію, дипломатію та міжнародних союзників;
- за словами державного секретаря США - Штати запропонували Росії два шляхи - дипломатія, або ж конфлікти, який матиме наслідки для агресора. Водночас Америка обрала дипломатичний шлях;
"Я не можу прочитати думки президента РФ Володимира Путіна. Але я повинен сказати, що ми повинні продовжувати те, що ми робимо... Росія намагається свій вплив накласти на сусідів", - заявив Блінкен.
- Блінкен відзначив, що вимоги Росії по так званим "гарантіям безпеки" поки не ясні;
- за словами голови МЗС України, війна з Росією завершиться тоді, коли агресор покине територію Донбасу та Криму.
Що далі
Вже завтра державний секретар вирушить до Берліну, аби порушити питання дипломатичної взаємодії з Росією та спільних зусиль щодо стримування її агресії проти України.
Після цього, вже 21 січня в Женеві - Блінкен проведе зустріч з головою Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.
"Я також зустрінуся з міністром закордонних справ Росії Лавровим у Женеві в п'ятницю. Мета зустрічі включатиме те, що я обговорив з Зеленським та Кулебою сьогодні", - відзначив державний секретар США.
Блінкен обіцяє провести консультації з українськими партнерами після переговорів з Лавровим.