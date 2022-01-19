США предложили РФ два пути: дипломатия или конфликт, пока преимущество у дипломатии
Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен , отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.
Он подчеркнул, что США продолжают урегулировать конфликт путем дипломатии.
"Я не могу прочесть мысли президента РФ Владимира Путина. Но я должен сказать, что мы должны продолжать то, что делаем... Россия пытается свое влияние наложить на соседей", - заявил Блинкен.
По его словам, Украина и США должны действовать на основе имеющихся факторов.
"На основе этого и консультаций с партнерами, мы предложили два пути для России: дипломатический, чтобы решить все мирно, а если Россия возобновит агрессию, то другой путь - конфликт, который будет иметь последствия. Сейчас стало очевидным, что предпочтение отдается дипломатии", - заявил госсекретарь США.
Напомним, ранее госсекретарь заявил, что США предпочли бы решить ситуацию вокруг Украины мирным путем.
Кроме того, ранее Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки, поскольку стягивание российских войск возле границ происходит быстрыми темпами.