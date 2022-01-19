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США предложили РФ два пути: дипломатия или конфликт, пока преимущество у дипломатии

Новина українською →
Среда 19 января 2022 16:44
США предложили РФ два пути: дипломатия или конфликт, пока преимущество у дипломатии Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен , отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Он подчеркнул, что США продолжают урегулировать конфликт путем дипломатии.

"Я не могу прочесть мысли президента РФ Владимира Путина. Но я должен сказать, что мы должны продолжать то, что делаем... Россия пытается свое влияние наложить на соседей", - заявил Блинкен.

По его словам, Украина и США должны действовать на основе имеющихся факторов.

"На основе этого и консультаций с партнерами, мы предложили два пути для России: дипломатический, чтобы решить все мирно, а если Россия возобновит агрессию, то другой путь - конфликт, который будет иметь последствия. Сейчас стало очевидным, что предпочтение отдается дипломатии", - заявил госсекретарь США.

Напомним, ранее госсекретарь заявил, что США предпочли бы решить ситуацию вокруг Украины мирным путем.

Кроме того, ранее Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки, поскольку стягивание российских войск возле границ происходит быстрыми темпами.

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Российская Федерация Украина Энтони Блинкен
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