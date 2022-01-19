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США проведут консультации с Украиной после встречи с Лавровым, - Блинкен

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Среда 19 января 2022 16:40
США проведут консультации с Украиной после встречи с Лавровым, - Блинкен Фото: Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Послезавтра, 21 января, в Женеве состоится встреча главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена. После нее последний планирует проконсультироваться с Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Блинкена во время брифинга.

"За последние несколько недель мы провели более сотни дипломатических консультаций, чтобы мы все выступали одним фронтом. Мы предпочитаем дипломатическое решение. Поэтому я еду в Берлин, чтобы проконсультироваться с партнерами", - заявил Блинкен.

Уже в эту пятницу Блинкен встретится с Лавровым, чтобы поднять вопросы, которые были сегодня обсуждены с президентом Украины Владимиром Зеленским и Кулебою.

"Я встречусь с министром иностранных дел России Лавровым в Женеве в пятницу. Цель встречи будет включать то, что я обсудил с Зеленским и Кулебой сегодня. После этого мы также проведем консультации с украинскими партнерами и обсудим следующие шаги", - добавил Блинкен.

Напомним, РБК-Украина писало, что 21 января после визита в Украину и Германию Блинкен проведет переговоры с Лавровым в Женеве.

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