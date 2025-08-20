Більше місць для популярних напрямків: УЗ запускає п'ять додаткових "осінніх" поїздів

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає п'ять додаткових "осінніх" поїздів, які курсуватимуть у різні куточки країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
У компанії нагадали, що літо закінчується, але подорожі - ніколи. З огляду на це УЗ призначає п'ять додаткових "осінніх" поїздів, які курсуватимуть у різні куточки України:
Крім того, додатковий поїзд №284/283 "Ужгород - Київ" курсуватиме через день:
Українцям розповіли, що цей поїзд "підв'язаний у Києві під швидкісні поїзди Харківського та Дніпровського напрямків".
"Тож стане в нагоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилось вільних місць у Західному напрямку", - пояснили у компанії.
В "Укрзалізниці" наголосили, що перед поїздкою корисно перевіряти актуальний розклад призначених пасажирських поїздів:
"Це допоможе бути впевненими, що ваш поїзд точно в рейсі", - пояснили пасажирам.
Зазначається, що квитки "традиційно" можна придбати:
"Осінь з "Укрзалізницею" - час нових пригод", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили про піковий період пасажирських перевезень. Так, на деяких найбільш популярних напрямках на одне пасажирське місце претендують 5-8 осіб.
Реагуючи на підвищений попит серед пасажирів "Укрзалізниця" вирішила призначити додатковий рейс у напрямку Карпат і до моря в серпні.
Крім того, з вересня курсуватимуть кілька додаткових рейсів УЗ у різні регіони України.
Читайте також, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.