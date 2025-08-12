ua en ru
Більше місць до моря: УЗ запускає додатковий поїзд на популярний маршрут

Вівторок 12 серпня 2025 17:18
Більше місць до моря: УЗ запускає додатковий поїзд на популярний маршрут "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд до моря (фото: Nina Liashonok/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд, який допоможе доїхати до моря в серпні поточного року більшій кількості пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

В які дні та як саме курсуватиме додатковий поїзд УЗ

У компанії розповіли, що "Укрзалізниця" додає "місця до Одеси у серпні".

Йдеться про призначення додаткового поїзда №265/266 "Київ - Одеса", який:

  • вирушатиме з Києва 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 та 31 серпня - о 8:40;
  • прибуватиме до Одеси - о 18:08.

У зворотньому напрямку - з Одеси - цей поїзд УЗ:

  • відправлятиметься 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 та 31 серпня - об 11:27;
  • прибуватиме до Києва - о 20:20.

Зазначається, що у складі поїзда - купейні вагони з місцями для сидіння.

Придбати квитки на нього можна:

  • у застосунку "Укрзалізниці";
  • на сайті booking.uz.gov.ua;
  • у касах вокзалів.

Більше місць до моря: УЗ запускає додатковий поїзд на популярний маршрутПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили про піковий період пасажирських перевезень. Так, на деяких найбільш популярних напрямках на одне пасажирське місце претендують 5-8 осіб.

Для того, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків, компанія запровадила в тестовому режимі верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис" - для низки популярних поїздів.

Читайте також, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

