Більше місць до моря: УЗ запускає додатковий поїзд на популярний маршрут

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд, який допоможе доїхати до моря в серпні поточного року більшій кількості пасажирів.

Придбати квитки на нього можна:

Зазначається, що у складі поїзда - купейні вагони з місцями для сидіння .

У зворотньому напрямку - з Одеси - цей поїзд УЗ:

У компанії розповіли, що "Укрзалізниця" додає "місця до Одеси у серпні".

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили про піковий період пасажирських перевезень. Так, на деяких найбільш популярних напрямках на одне пасажирське місце претендують 5-8 осіб.

Для того, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків, компанія запровадила в тестовому режимі верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис" - для низки популярних поїздів.

