Більше квитків до Карпат: коли та через які курорти вирушить додатковий рейс УЗ

Реагуючи на підвищений попит серед пасажирів, національний перевізник "Укрзалізниця" призначає додатковий рейс у напрямку Карпат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Насамкінець пасажирам нагадали, що квитки на поїзди УЗ можна придбати :

"Вагони не простоюють, а ефективно працюють, обслуговуючи пасажирів у найзатребуваніших сполученнях", - поділились у компанії.

Уточнюється, що цей рейс став можливим завдяки оптимізації обороту рейсу Харківського напрямку.

Згідно з інформацією УЗ, ці поїзди курсуватимуть через:

У зворотньому напрямку їхатиме при цьому поїзд №783/784 "Ворохта - Львів" :

Тим часом прибуття до Ворохти заплановане на 05:30.

Зі Львова він буде відправлятись 21, 22, 24 та 28 серпня - о 23:29.

У компанії розповіли, що "Укрзалізниця":

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили про піковий період пасажирських перевезень. Так, на деяких найбільш популярних напрямках на одне пасажирське місце претендують 5-8 осіб.

З огляду на це ми пояснювали, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

