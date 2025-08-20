Больше мест для популярных направлений: УЗ запускает пять дополнительных "осенних" поездов

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает пять дополнительных "осенних" поездов, которые будут курсировать в разные уголки страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В компании напомнили, что лето заканчивается, однако путешествия - никогда. Учитывая это УЗ назначает пять дополнительных "осенних" поездов, которые будут курсировать в разные уголки Украины:
Кроме того, дополнительный поезд №284/283 "Ужгород - Киев" будет курсировать через день:
Украинцам рассказали, что этот поезд "подвязан в Киеве под скоростные поезда Харьковского и Днепровского направлений".
"Поэтому пригодится, если из Харькова или Днепра вдруг на нужную дату не осталось свободных мест в Западном направлении", - объяснили в компании.
В "Укрзализныце" подчеркнули, что перед поездкой полезно проверять актуальное расписание назначенных пассажирских поездов:
"Это поможет быть уверенными, что ваш поезд точно в рейсе", - объяснили пассажирам.
Отмечается, что билеты "традиционно" можно приобрести:
"Осень с "Укрзализныцей" - время новых приключений", - подытожили в компании.
Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о пиковом периоде пассажирских перевозок. Так, на некоторых наиболее популярных направлениях на одно пассажирское место претендуют 5-8 человек.
Реагируя на повышенный спрос среди пассажиров "Укрзализныця" решила назначить дополнительный рейс в направлении Карпат и к морю в августе.
Кроме того, с сентября будут курсировать несколько дополнительных рейсов УЗ в разные регионы Украины.
Читайте также, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.