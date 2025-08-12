На одне місце - 8 претендентів: "Укрзалізниця" повідомила про пік у перевезеннях

В "Укрзалізниці" повідомили про піковий період пасажирських перевезень - подекуди попит на квитки перевищує пропозицію в 8 разів. Йдеться про найпопулярніші напрямки типу Київ-Львів, Київ-Одеса та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ в Facebook.

Вже другий тиждень поспіль на одне пасажирське місце претендують 5-8 осіб, коли мова йде про найпопулярніші напрямки. Внаслідок цього квитки розкуповуються одразу після відкриття продажів.

"За звітний тиждень залізниця перевезла 637 800 пасажирів - майже стільки людей мешкає в Кривому Розі", - зазначає держперевізник.

Фото: українці розкуповують квитки одразу після пропозиції (Укрзалізниця Facebook)

В Укрзалізниці стверджують: головною причиною дефіциту місць є те, що скорочення парку вагонів перевищує темпи його поповнення.

"Наш рухомий склад застаріває, руйнується ворожими обстрілами та досягає граничних термінів експлуатації, за якими потребує дороговартісного ремонту. Попри це, завдяки оптимізації використання наявного рухомого складу, нам вдається збільшувати кількість перевезених пасажирів одним вагоном порівняно з минулим роком", - повідомляють в УЗ.

Для збільшення місць в поїздах потрібне стабільне фінансування, в тому числі з державного та місцевих бюджетів, кажуть чиновники залізниці. А саме перевізник потребує закупівлі нових вагонів та поїздів Інтерсіті+, проведення капітальних ремонтів наявного парку, а також модернізації застарілого рухомого складу.