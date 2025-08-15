Плануєте поїздку? УЗ запустила продаж квитків на додаткові вересневі рейси
Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає кілька додаткових рейсів у різні регіони на вересень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Які рейси запускає УЗ у вересні та за яким графіком
У компанії розповіли, що віднаходять можливості:
- призначити нові поїзди;
- забезпечити додаткові сполучення для кількох регіонів на вересень.
Так, поїзд №260/259 "Чоп - Кременчук" курсуватиме:
- з Чопа (з 2 вересня) по вівторках, п'ятницях і суботах - відправка з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука о 13:33;
- з Кременчука (з 3 вересня) по середах, суботах і неділях - відправка з Кременчука о 14:18, прибуття до Чопа о 12:45.
Ще один додатковий поїзд - №258/257 "Ясіня - Кропивницький", курсуватиме:
- з Ясіні (з 2 вересня) по вівторках, п'ятницях і суботах - відправка з Ясіні о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05;
- з Кропивницького (з 3 вересня) по середах, суботах і неділях - відправка з Кропивницького о 14:38, прибуття до Ясіні о 13:18.
В УЗ поділились, що нові рейси вдалось призначити шляхом оптимізації роботи.
"Склади поїздів, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, встигаючи зробити ще один оберт", - пояснили у компанії.
Зазначається, що всі квитки вже у продажу:
- у застосунку "Укрзалізниці";
- на сайті booking.uz.gov.ua;
- у касах вокзалів.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили про піковий період пасажирських перевезень. Так, на деяких найбільш популярних напрямках на одне пасажирське місце претендують 5-8 осіб.
Реагуючи на підвищений попит серед пасажирів "Укрзалізниця" вирішила призначити додатковий рейс у напрямку Карпат.
Крім того, УЗ призначила додатковий поїзд, який допоможе доїхати до моря в серпні більшій кількості пасажирів.
