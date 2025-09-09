Азербайджан - Україна: все, що потрібно знати перед матчем відбору ЧС-2026

Сьогодні, 9 вересня збірна України зіграє на виїзді з командою Азербайджану у другому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Стартові позиції команд у відборі

У першому турі групи D Україна поступилася Франції з рахунком 0:2 у номінально домашньому матчі.

Азербайджан зазнав розгрому від Ісландії з рахунком 0:5. Таким чином, обидві збірні розпочали кваліфікацію з поразок.

Майбутній матч стане третім поєдинком збірних Азербайджану та України. Це буде їхня перша офіційна зустріч. У двох попередніх товариських матчах Україна здобула одну перемогу та одну нічию.

У цих поєдинках "синьо-жовті" не пропустили жодного гола. Матч у гостях завершився 0:0, а в Києві Україна перемогла з рахунком 6:0.

Азербайджан - склад та статистика

Збірна Азербайджану посідає 122 місце в рейтингу ФІФА, майже на 100 позицій нижче за Україну, яка наразі 26-та.

Команда не вигравала понад рік, остання перемога датована червнем 2024 року у товариському матчі з Казахстаном. В активі азербайджанців 11 матчів без перемог: дві нічиї та дев’ять поразок.

І саме після нищівної поразки від збірної Ісландії було звільнено головного тренера команди Фернанду Сантуша. Тож, напередодні матчу відбору чемпіонату світу-2026 проти України Азербайджан залишився без наставника.

Склад команди оцінюється у 18 мільйонів євро, а п’ятеро футболістів виступають за кордоном.

За підсумками Ліги націй-2024/2025 Азербайджан опустився до дивізіону D, набравши лише одне очко у групі зі Швецією, Словаччиною та Естонією.

Україна - кадрові та історичні факти

Збірна України виступає під керівництвом Сергія Реброва, який ще гравцем зустрічався з Азербайджаном. У лютому 2006 року в матчі в Баку Ребров вийшов на поле на 46-й хвилині, замінивши Андрія Вороніна.

Команда України оцінюється у 272,7 мільйона євро, дев’ять гравців представляють закордонні чемпіонати. У матчі проти Азербайджану синьо-жовті зіграють у жовтому комплекті форми, суперник – у синьому.

Де дивитися матч

Поєдинок другого туру групи D розпочнеться сьогодні, 9 вересня о 19:00 за київським часом у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова.

Пряму трансляцію матчу можна дивитися на популярному медіасервісі MEGOGO.

Окрім того, гру можна переглянути на безкоштовному каналі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2, а також на кабельних мережах по всій Україні.

Нагадаємо, що переможець групи D отримає пряму путівку на чемпіонат світу-2026.

Команда, яка фінішує другою, отримає шанс пройти на Мундіаль через плейоф.

Таким чином, навіть одна перемога сьогодні може значно наблизити збірну України до участі на ЧС-2026.

Мундіаль пройде одразу в трьох країнах - США, Мексиці та Канаді. Старт турніру заплановано на 11 червня 2026 року, а фінальний матч відбудеться 19 липня.