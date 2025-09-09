ua en ru
Азербайджан - Украина: все, что нужно знать перед матчем отбора ЧМ-2026

Вторник 09 сентября 2025 13:09
Азербайджан - Украина: все, что нужно знать перед матчем отбора ЧМ-2026 сборная Украины по футболу (фото: facebook.com/uafukraine)
Автор: Екатерина Урсатий

Сегодня, 9 сентября сборная Украины сыграет на выезде с командой Азербайджана во втором туре квалификации чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Стартовые позиции команд в отборе

В первом туре группы D Украина уступила Франции со счетом 0:2 в номинально домашнем матче.

Азербайджан потерпел разгром от Исландии со счетом 0:5. Таким образом, обе сборные начали квалификацию с поражений.

Предстоящий матч станет третьим поединком сборных Азербайджана и Украины. Это будет их первая официальная встреча. В двух предыдущих товарищеских матчах Украина одержала одну победу и одну ничью.

В этих поединках "сине-желтые" не пропустили ни одного гола. Матч в гостях завершился 0:0, а в Киеве Украина победила со счетом 6:0.

Азербайджан - состав и статистика

Сборная Азербайджана занимает 122 место в рейтинге ФИФА, почти на 100 позиций ниже Украины, которая сейчас 26-я.

Команда не выигрывала более года, последняя победа датирована июнем 2024 года в товарищеском матче с Казахстаном. В активе азербайджанцев 11 матчей без побед: две ничьи и девять поражений.

И именно после сокрушительного поражения от сборной Исландии был уволен главный тренер команды Фернанду Сантуш. Поэтому, накануне матча отбора чемпионата мира-2026 против Украины Азербайджан остался без наставника.

Состав команды оценивается в 18 миллионов евро, а пятеро футболистов выступают за рубежом.

По итогам Лиги наций-2024/2025 Азербайджан опустился в дивизион D, набрав лишь одно очко в группе со Швецией, Словакией и Эстонией.

Украина - кадровые и исторические факты

Сборная Украины выступает под руководством Сергея Реброва, который еще игроком встречался с Азербайджаном. В феврале 2006 года в матче в Баку Ребров вышел на поле на 46-й минуте, заменив Андрея Воронина.

Команда Украины оценивается в 272,7 миллиона евро, девять игроков представляют зарубежные чемпионаты. В матче против Азербайджана сине-желтые сыграют в желтом комплекте формы, соперник - в синем.

Где смотреть матч

Поединок второго тура группы D начнется сегодня, 9 сентября в 19:00 по киевскому времени в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Прямую трансляцию матча можно смотреть на популярном медиасервисе MEGOGO.
Кроме того, игру можно посмотреть на бесплатном канале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2, а также на кабельных сетях по всей Украине.

Напомним, что победитель группы D получит прямую путевку на чемпионат мира-2026.

Команда, которая финиширует второй, получит шанс пройти на Мундиаль через плейоф.
Таким образом, даже одна победа сегодня может значительно приблизить сборную Украины к участию на ЧМ-2026.

Мундиаль пройдет сразу в трех странах - США, Мексике и Канаде. Старт турнира запланирован на 11 июня 2026 года, а финальный матч состоится 19 июля.

Главным арбитром встречи назначен грек Василис Фотиас, который имеет большой опыт в международных матчах.

Также читайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.

