Аргентина, Бразилія та ще 15 збірних вже пробилися на чемпіонат світу-2026

На чемпіонат світу-2026 з футболу, що пройде у США, Канаді та Мексиці, вже кваліфікувалися 17 національних збірних. Серед них є як гранди світового футболу, так і дебютанти турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

17 команд уже з путівками на мундіаль

Кваліфікація на чоловічий чемпіонат світу-2026 триває на різних континентах, проте вже відомі перші учасники фінальної частини.

Автоматичні місця отримали господарі турніру - США, Канада та Мексика.

До них приєдналися Японія, Іран, Узбекистан, Йорданія, Південна Корея, Австралія, Аргентина, Бразилія, Еквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбія, Нова Зеландія та Марокко.

Особливу увагу привертають команди Узбекистану та Йорданії, які вперше в історії зіграють на мундіалі.

Також серед кваліфікованих - чинний чемпіон світу Аргентина та постійні фаворити Бразилія й Німеччина Південної Америки - Уругвай і Колумбія.

Список учасників ЧС-2026

Європа (0/16): кваліфікація триває

Африка (1/9): Марокко

Азія (6/8): Японія, Іран, Узбекистан, Йорданія, Південна Корея, Австралія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Еквадор, Уругвай, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Переможці плейоф (0/2): визначаться пізніше

Таким чином, уже визначено 17 із 48 учасників майбутнього турніру.

Турнір із новим форматом

Чемпіонат світу 2026 року стане першим в історії, де зіграють 48 збірних. Від 1998-го до 2022 року мундіалі проходили у форматі 32 команд.

Фінальна частина пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року у 16 містах США, Канади та Мексики. Матч-відкриття відбудеться в Мехіко, а фінал - у Нью-Йорку. Це буде вже 23-й чемпіонат світу з футболу.

Україна розпочала боротьбу за путівку

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва вже стартувала у кваліфікації до ЧС-2026. У першому матчі "синьо-жовті" поступилися збірній Франції.

Попереду на команду чекають ключові ігри, результат яких визначить, чи зможе Україна пробитися на головний футбольний турнір планети.