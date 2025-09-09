Хто зіграє проти Азербайджану: збірна України оприлюднила заявку на матч відбору ЧС-2026
Національна збірна України визначилася зі складом гравців на матч проти Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу-2026. До заявки потрапили 23 футболісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал УАФ у соцмережі Telegram.
Хто увійшов до складу збірної України
Українська асоціація футболу опублікувала офіційний список гравців, які зможуть вийти на поле у другому матчі відбірного турніру.
Серед викликаних - провідні футболісти європейських клубів та представники української Прем’єр-ліги.
Воротарі:
- Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
- Дмитро Різник ("Шахтар")
- Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія)
Захисники:
- Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля ("Шахтар")
- Тарас Михавко ("Динамо")
- Богдан Михайліченко ("Полісся")
- Ілля Забарний (ПСЖ, Франція)
- Олександр Сваток ("Остін", США)
Півзахисники:
- Олег Очеретько, Артем Бондаренко ("Шахтар")
- Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко ("Полісся")
- Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія)
- Олександр Зінченко ("Ноттінгем Форест", Англія)
- Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)
- Іван Калюжний ("Металіст 1925")
- Микола Шапаренко, Назар Волошин ("Динамо")
- Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)
Нападники:
-
Артем Довбик ("Рома", Італія)
-
Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія)
До складу знову не потрапив захисник Владислав Дубінчак, який пропустив і стартовий матч кваліфікації проти Франції.
Коли відбудеться матч Азербайджан - Україна
Поєдинок відбору на чемпіонат світу-2026 між Азербайджаном та Україною відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом. Для "синьо-жовтих" це буде шанс здобути перші очки у групі після поразки у стартовому матчі від Франції з рахунком 0:2.
Турнірна ситуація у групі
Після першого туру Україна посідає третє місце у своїй групі. Ісландія лідирує завдяки впевненій перемозі над Азербайджаном з рахунком 5:0. Франція йде другою, здолавши Україну (2:0).
Турнірна таблиця виглядає так:
- Ісландія - 3 очки (1 матч), різниця голів 5:0
- Франція - 3 (1), 2:0
- Україна - 0 (1), 0:2
- Азербайджан - 0 (1), 0:5