Хто зіграє проти Азербайджану: збірна України оприлюднила заявку на матч відбору ЧС-2026

Вівторок 09 вересня 2025 09:25
збірна України з футболу (фото: facebook.com/uafukraine)
Автор: Катерина Урсатій

Національна збірна України визначилася зі складом гравців на матч проти Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу-2026. До заявки потрапили 23 футболісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал УАФ у соцмережі Telegram.

Хто увійшов до складу збірної України

Українська асоціація футболу опублікувала офіційний список гравців, які зможуть вийти на поле у другому матчі відбірного турніру.

Серед викликаних - провідні футболісти європейських клубів та представники української Прем’єр-ліги.

Воротарі:

  • Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
  • Дмитро Різник ("Шахтар")
  • Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія)

Захисники:

  • Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля ("Шахтар")
  • Тарас Михавко ("Динамо")
  • Богдан Михайліченко ("Полісся")
  • Ілля Забарний (ПСЖ, Франція)
  • Олександр Сваток ("Остін", США)

Півзахисники:

  • Олег Очеретько, Артем Бондаренко ("Шахтар")
  • Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко ("Полісся")
  • Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія)
  • Олександр Зінченко ("Ноттінгем Форест", Англія)
  • Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)
  • Іван Калюжний ("Металіст 1925")
  • Микола Шапаренко, Назар Волошин ("Динамо")
  • Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Нападники:

  • Артем Довбик ("Рома", Італія)

  • Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія)

До складу знову не потрапив захисник Владислав Дубінчак, який пропустив і стартовий матч кваліфікації проти Франції.

Коли відбудеться матч Азербайджан - Україна

Поєдинок відбору на чемпіонат світу-2026 між Азербайджаном та Україною відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом. Для "синьо-жовтих" це буде шанс здобути перші очки у групі після поразки у стартовому матчі від Франції з рахунком 0:2.

Турнірна ситуація у групі

Після першого туру Україна посідає третє місце у своїй групі. Ісландія лідирує завдяки впевненій перемозі над Азербайджаном з рахунком 5:0. Франція йде другою, здолавши Україну (2:0).

Турнірна таблиця виглядає так:

  • Ісландія - 3 очки (1 матч), різниця голів 5:0
  • Франція - 3 (1), 2:0
  • Україна - 0 (1), 0:2
  • Азербайджан - 0 (1), 0:5
