Хто зіграє проти Азербайджану: збірна України оприлюднила заявку на матч відбору ЧС-2026

Національна збірна України визначилася зі складом гравців на матч проти Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу-2026. До заявки потрапили 23 футболісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал УАФ у соцмережі Telegram .

Хто увійшов до складу збірної України

Українська асоціація футболу опублікувала офіційний список гравців, які зможуть вийти на поле у другому матчі відбірного турніру.

Серед викликаних - провідні футболісти європейських клубів та представники української Прем’єр-ліги.

Воротарі:

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)

Дмитро Різник ("Шахтар")

Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія)

Захисники:

Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля ("Шахтар")

Тарас Михавко ("Динамо")

Богдан Михайліченко ("Полісся")

Ілля Забарний (ПСЖ, Франція)

Олександр Сваток ("Остін", США)

Півзахисники:

Олег Очеретько, Артем Бондаренко ("Шахтар")

Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко ("Полісся")

Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія)

Олександр Зінченко ("Ноттінгем Форест", Англія)

Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Іван Калюжний ("Металіст 1925")

Микола Шапаренко, Назар Волошин ("Динамо")

Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Нападники:

Артем Довбик ("Рома", Італія)

Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія)

До складу знову не потрапив захисник Владислав Дубінчак, який пропустив і стартовий матч кваліфікації проти Франції.

Коли відбудеться матч Азербайджан - Україна

Поєдинок відбору на чемпіонат світу-2026 між Азербайджаном та Україною відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом. Для "синьо-жовтих" це буде шанс здобути перші очки у групі після поразки у стартовому матчі від Франції з рахунком 0:2.

Турнірна ситуація у групі

Після першого туру Україна посідає третє місце у своїй групі. Ісландія лідирує завдяки впевненій перемозі над Азербайджаном з рахунком 5:0. Франція йде другою, здолавши Україну (2:0).

Турнірна таблиця виглядає так: