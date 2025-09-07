ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україну та Азербайджан розсудить грецький арбітр: з ним "синьо-жовті" вилетіли з Євро

Баку, Неділя 07 вересня 2025 12:15
UA EN RU
Україну та Азербайджан розсудить грецький арбітр: з ним "синьо-жовті" вилетіли з Євро Фото: Головним арбітром матчу в Баку буде Вассіліс Фоттіас (worldfootball.net)
Автор: Андрій Костенко

Поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірною Азербайджану та національною командою України розсудить бригада арбітрів із Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Хто судитиме гру

Матч Азербайджан – Україна відбудеться 9 вересня в Баку. Поєдинок прийме Республіканський стадіон імені Тофіка Бахрамова. Стартовий свисток прозвучить о 19:00 за київським часом.

Головним арбітром зустрічі стане Вассіліс Фоттіас. На лініях йому допомагатимуть Андреас Меїнтанас та Міхаїл Пападакіс. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасіос Папапетру, а за роботу системи ВАР відповідатимуть Ангелос Євангелу й Іонніс Пападопулос.

Що відомо про Фоттіаса

36-річний арбітр з міста Пелла. Матчі грецької Суперліги судить з 2018 року. У єврокубках дебютував у 2021 році, на рівні збірних – в 2023-му.

Фоттіас ще не працював на великих турнірах. Наразі його пік – суддівство молодіжного Євро-2025, де йому довірили один з півфіналів (Англія – Нідерланди).

Як судив українські команди

На дорослому рівні українські колективи та грецький суддя ще не перетиналися. Проте були чотири гри в юнацьких (U-19) та молодіжних (U-21) турнірах. В них вітчизняні збірні здобули одну перемогу, один раз зіграли внічию та двічі поступилися.

Остання зустріч українських футболістів з грецьким арбітром сталася в червні поточного року на молодіжному чемпіонаті Європи. Фоттіас судив матч групової стадії Україна – Нідерланди, в якому наша команда зазнала поразки (0:2). Саме після неї "синьо-жовті" втратили шанси на продовження боротьби та вилетіли з турніру.

Цікаво, що в тому матчі брали участь п'ятеро гравців (Михавко, Ярмолюк, Волошин, Очеретько та Ванат), які зараз готуються до зустрічі з Азербайджаном у складі національної команди України.

Раніше ми писали, що Роналду оновив рекорд за голами та збільшив відрив від Мессі.

Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу
Новини
Зеленський після масованої атаки РФ: світ має змусити Кремль зупинитися
Зеленський після масованої атаки РФ: світ має змусити Кремль зупинитися
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії