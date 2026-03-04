Бензин вже під 81 грн: що з цінами на АЗС та де пальне дешевше

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати на тлі світових геополітичних ризиків. Водіям варто знати, де можна заправитися вигідніше станом на сьогодні, 4 березня.

Які ціни пропонують великі мережі АЗС та де водіям можна заправитися вигідніше - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Порівняння цін на АЗС

Найнижчу ціну на бензин А-95 наразі пропонує "Укрнафта" - 67,99 грн за літр. Для порівняння, на WOG бензин 95 Євро коштує 68,99 грн, а на ОККО та SOCAR А-95 Євро - по 70,99 грн за літр.

Якщо ж водії шукають преміальні марки, то бензин 100 на WOG обійдеться у 78,99 грн, тоді як на ОККО та SOCAR - по 80,99 грн за літр. Таким чином, у сегменті звичайного А-95 найвигідніша пропозиція - в "Укрнафті", а серед "сотого" бензину дешевше заправитися на WOG.

Що стосується дизельного пального, найнижчу ціну також зафіксовано в "Укрнафті" - 67,99 грн за літр звичайного ДП. На WOG дизель Євро-5 коштує 68,99 грн, а на ОККО та SOCAR - по 70,99 грн за літр. Преміальні види дизеля традиційно дорожчі.

На ринку автогазу ціни майже зрівнялися. Найдешевший газ - на WOG та SOCAR, по 40,98 грн за літр. В "Укрнафті" він коштує 40,99 грн, а на ОККО - 41,99 грн.

Детальний список цін на АЗС

ОККО:

Бензин Pulls 100 - 80,99 грн

Бензин Pulls 95 - 73,99 грн

Бензин А-95 Євро - 70,99 грн

ДП Pulls - 73,99 грн

ДП Євро - 70,99 грн

Газ - 41,99 грн

Ціни вказані з програми лояльності Fishka.

WOG:

Бензин 100 - 78,99 грн

Бензин 95 (Mustang) - 71,99 грн

Бензин 95 Євро - 68,99 грн

ДП Євро-5 - 68,99 грн

ДП Mustang - 71,99 грн

Газ - 40, 98 грн

Варто зазначити, що ціна на конкретному АЗС може відрізнятися від середньої ціни по Україні.

SOCAR:

Бензин NANO 100 - 80,99 грн

Бензин NANO 95 - 74,99 грн

Бензин А-95 - 70,99 грн

ДП NANO Extro - 75,99 грн

ДП NANO - 70,99 грн

Газ - 40,98 грн

Ціни вказані з додатка мережі SOCAR.

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 76,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 70,99 грн

Бензин 95 - 67,99 грн

Бензин 92 - 63,99 грн

ДП (Energy) - 71,99 грн

ДП - 67,99 грн

Газ - 40,99

Ціни вказані з додатка мережі "Укрнафта".

Чому паливо дорожчає

Нагадаємо, як пояснив в коментарі РБК-Україна директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, зростання цін на пальне пов’язано з подіями на Близькому Сході. Адже це ключовий центр нафтогазового видобутку, від якого залежать європейські переробники, тому ринки нервово реагують через ризики дестабілізації постачань.

Експерт припустив, що після завершення операції США та Ізраїлю в Ірані вартість нафти може опуститися нижче 60 доларів за барель, що відповідно зумовить зниження цін на пальне.

Більше того, як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, загалом український валютний ринок рухається за інерційною моделлю.

Поки що глобальні коливання цін на нафту та золото не трансформуються у прямий тиск на гривню. Проте якщо конфлікт на Близькому Сході затягнеться більш ніж на 7-10 днів, вплив може стати більш відчутним, прогнозує експерт.

Передусім це стосується цін на енергоносії. Зростання вартості нафти потенційно може відобразитися на внутрішньому ринку пального вже в другій половині березня. А напередодні активної посівної це означає ризик додаткового інфляційного імпульсу.