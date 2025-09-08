ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Азербайджан – Україна: де і коли дивитися матч кваліфікації ЧС-2026 безкоштовно

Баку, Понеділок 08 вересня 2025 14:30
UA EN RU
Азербайджан – Україна: де і коли дивитися матч кваліфікації ЧС-2026 безкоштовно Фото: Збірна України стартувала у відборі ЧС-2026 поразкою від Франції (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

У вівторок, 9 вересня, національна збірна України проведе другий поєдинок відбору до чемпіонату світу-2026. Суперником команди Сергія Реброва стане Азербайджан.

Де і коли дивитися гру безкоштовно – підкаже РБК-Україна.

Де і коли відбудеться матч

Гра пройде у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Цей та інші матчі збірної України в межах відбору на ЧС-2026 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Пряма трансляція буде доступна за однією з передплат:

  • "Оптимальна"
  • "Спорт"
  • "Максимальна"
  • MEGOPACK N+S

Крім того, дивитися матч Азербайджан – Україна онлайн безплатно можна буде на телеканалі "Megogo СПОРТ", який доступний в ефірі Т2 та кабельних мережах.

Коли розпочнеться трансляція

Футбольний вечір стартує о 18:00, коли розпочнеться традиційна аналітична студія. Її ведучим буде Сергій Лук'яненко, а гостями – колишні футболісти збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

Сам матч Азербайджан – Україна прокоментують Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

Як вийти на ЧС-2026

Україна потрапила в групу D європейської кваліфікації, де змагається з Францією, Ісландією та Азербайджаном.

У першому турі "синьо-жовті" в номінально домашньому поєдинку в польському Вроцлаві поступилися Франції (0:2). У паралельній грі азербайджанці зазнали нищівної поразки у гостях від Ісландії (0:5). Після цього збірна Азербайджану звільнила головного тренера Фернанду Сантуша.

У відборі кожна збірна зіграє по шість поєдинків. Напряму на ЧС вийде лише найкраща команда квартету. Колектив, що посяде друге місце, гратиме у плей-офф, де розіграють чотири путівки на турнір.

Фінальна частина ЧС-2026 за участю 48 збірних відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Раніше ми повідомили, що Україну та Азербайджан розсудить грецький арбітр.

Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу
Новини
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії