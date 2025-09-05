Україна програла Франції у матчі з нестримним Мбапе і невдачею Забарного

Збірна України стартувала у відборі на ЧС-2026 з поразки, поступившись Франції з рахунком 0-2. Попри мінімальний рахунок і наявність гольових моментів у другому таймі, чинні віце-чемпіони світу змогли здобути перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Домінування Франції у першому таймі

З перших хвилин матчу французька збірна заволоділа ініціативою та взяла м'яч під повний контроль.

Вже на 10-й хвилині зусилля команди Дідьє Дешама принесли результат - після стрімкого проходу Бредлі Барколя лівим флангом і передачі в центр штрафного, Майкл Олісе влучним ударом низом відкрив рахунок.

"Синьо-жовті" протягом першої половини гри переважно зосереджувалися на захисті.

Французькі футболісти, зокрема Кіліан Мбаппе, Дезіре Дуе та Орельєн Тчуамені, регулярно створювали тиск на ворота Анатолія Трубіна, проте оборона збірної України на чолі з Іллею Забарним діяла досить надійно, блокуючи спроби суперників.

Врятовані моменти та атака України в другому таймі

Другий тайм розпочався із заміни у складі французів: Дуе змінив Усман Дембеле. Це не вплинуло на загальну картину гри - "триколор" продовжували контролювати м'яч, але українці почали відповідати гострими контратаками.

Найнебезпечніший момент стався на 65-й хвилині: після навісу Олександра Зінченка головою пробивав Артем Довбик, але захисник Ібраїма Конате встиг вибити м'яч з лінії воріт. Вже за хвилину Україна була ще ближчою до взяття воріт.

Після штрафного у виконанні Георгія Судакова воротар Майк Меньян відбив м'яч у напрямку Івана Калюжного. Удар Івана вийшов невдалим, але м'яч потрапив до Забарного, який з двох метрів головою влучив у поперечину.

Попри ці шанси, саме французи подвоїли свою перевагу. На 82-й хвилині Мбаппе, отримавши м'яч, вийшов "один в один" із Забарним. Змістившись трохи у центр, він завдав точного удару у кут, встановивши фінальний рахунок - 0-2.

Завершення матчу та боротьба до кінця

Після другого пропущеного м'яча Сергій Ребров освіжив склад, випустивши на 83-й хвилині Олега Очеретька та Артем Бондаренка замість Єгора Ярмолюка та Судакова.

Згодом відбулася п'ята заміна: на 87-й хвилині Зінченка замінив Назар Волошин. Франція також провела заміни: на 76-й хвилині Барколя замінив Адріан Рабьо, а на 81-й - Дембеле, якому надавали медичну допомогу, замінив Уго Екітіке.

На 86-й хвилині Оліссе виконував кутовий, але підопічні Реброва відбилися. У компенсований арбітром час (3 хвилини) Мбаппе мав ще один шанс забити, вийшовши на побачення з Анатолієм Трубіним, але невдало підсік м'яч. Рахунок залишився незмінним.