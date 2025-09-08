ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Збірна Азербайджану звільнила головного тренера: хто керуватиме командою в матчі проти України

Баку, Понеділок 08 вересня 2025 11:57
UA EN RU
Збірна Азербайджану звільнила головного тренера: хто керуватиме командою в матчі проти України Фото: Португальця Сантуша звільнено з посади (azerisport.com)
Автор: Андрій Костенко

Збірна Азербайджану залишилася без головного тренера Фернанду Сантуша напередодні матчу відбору чемпіонату світу-2026 проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на azerisport.com.

Сантуш залишив команду

За інформацією Азербайджанської федерації футболу (АФФА), контракт із португальським фахівцем було розірвано за взаємною згодою сторін. Рішення ухвалив виконком федерації.

Прес-конференція, яку мав провести Сантуш сьогодні, 8 вересня, не відбулася. Натомість перед журналістами виступив генсек АФФА Джахангір Фараджуллаєв, який оголосив про прощання з тренером.

Фернанду Сантуш, відомий тим, що привів збірну Португалії до перемог на Євро- 2016 та в Лізі націй УЄФА-2019, очолив команду Азербайджану у червні 2024 року.

Попри гучне призначення, результати команди не покращилися: у Лізі націй -2024/25 азербайджанці вилетіли у найнижчий дивізіон, а відбір на чемпіонат світу розпочали з нищівної поразки від Ісландії - 0:5.

Наставник відмовлявся залишати свою посаду через контракт, у якому було прописано фінансову компенсацію за звільнення з боку федерації. З цієї причини португалець зізнався, що не планує йти з власної ініціативи і відмовився брати провину після поразки від Ісландії.

Хто керуватиме грою з Україною

Поєдинок другого туру групи D відбору ЧС-2026 між Україною та Азербайджаном відбудеться у вівторок, 9 вересня, в Баку. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Виконувати обов'язки головного тренера в матчі проти "синьо-жовтих" буде наставник молодіжної збірної Азербайджану Айхан Аббасов.

Раніше ми повідомили, що Україну та Азербайджан розсудить грецький арбітр.

Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу
Новини
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії