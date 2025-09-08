Збірна Азербайджану звільнила головного тренера: хто керуватиме командою в матчі проти України

Збірна Азербайджану залишилася без головного тренера Фернанду Сантуша напередодні матчу відбору чемпіонату світу-2026 проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на azerisport.com .

Сантуш залишив команду

За інформацією Азербайджанської федерації футболу (АФФА), контракт із португальським фахівцем було розірвано за взаємною згодою сторін. Рішення ухвалив виконком федерації.

Прес-конференція, яку мав провести Сантуш сьогодні, 8 вересня, не відбулася. Натомість перед журналістами виступив генсек АФФА Джахангір Фараджуллаєв, який оголосив про прощання з тренером.

Фернанду Сантуш, відомий тим, що привів збірну Португалії до перемог на Євро- 2016 та в Лізі націй УЄФА-2019, очолив команду Азербайджану у червні 2024 року.

Попри гучне призначення, результати команди не покращилися: у Лізі націй -2024/25 азербайджанці вилетіли у найнижчий дивізіон, а відбір на чемпіонат світу розпочали з нищівної поразки від Ісландії - 0:5.

Наставник відмовлявся залишати свою посаду через контракт, у якому було прописано фінансову компенсацію за звільнення з боку федерації. З цієї причини португалець зізнався, що не планує йти з власної ініціативи і відмовився брати провину після поразки від Ісландії.

Хто керуватиме грою з Україною

Поєдинок другого туру групи D відбору ЧС-2026 між Україною та Азербайджаном відбудеться у вівторок, 9 вересня, в Баку. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Виконувати обов'язки головного тренера в матчі проти "синьо-жовтих" буде наставник молодіжної збірної Азербайджану Айхан Аббасов.