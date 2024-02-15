Умєров розповів, чим важливий спільний тренувальний центр НАТО та України

Створення спільного центру навчання України та НАТО допоможе розробляти нові технологічні підходи та підготовку до майбутніх загроз.

Про це написав міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter та Telegram-канал Міноборони.

"Україна і НАТО пліч-о-пліч удосконалюватимуть систему підготовки кадрів", - написав Умєров.

На його думку, створення такого центру є одним з головних досягнень другого засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів оборони.

"Для нас JATEC - це розробка нових технологічних підходів до підготовки до майбутніх загроз. Я хотів би висловити глибоку вдячність усім, хто брав участь у підготовці, особливо Міжнародному секретаріату НАТО, Польщі та Німеччині", - заявив міністр.

Умєров зауважив, що Україна та країни НАТО повинні зосередитися на розбудові довгострокового оборонного потенціалу та стійкого ОПК.

"Міністерство оборони України прагне створити механізми, які зблизять партнерів з оборонної промисловості країн-членів Альянсу та України. Ми готові до створення спільних підприємств, спільного інвестування, локалізації виробництва, масштабування виробництва в оборонному секторі", - сказав він.

Він зауважив, що саміт НАТО у Вашингтоні має стати платформою для нових рішучих кроків, які наблизять Україну до членства в Альянсі.

Водночас союзники наголосили на необхідності забезпечити стале та своєчасне надання Україні всієї необхідної допомоги та на важливості посилення спроможностей оборонних індустрій держав-членів НАТО. Низка держав також оголосили про готовність вже у найближчому майбутньому укласти з Україною двосторонні безпекові домовленості.

Нагадаємо, раніше генсекретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що НАТО вирішило відкрити в польському Бидгощі спільний навчальний центр, де українські військові навчатимуться і тренуватимуться разом із військовослужбовцями Альянсу.

Навчання НАТО

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з приймаючих країн і розмістить на своїй території значну кількість солдатів і техніки союзників.

У рамках Steadfast Defender-24 відбудуться польські національні навчання за участю збройних сил інших країн під назвою Dragon-24.

Як наголошують у польському генштабі, такі навчання є оборонними та не спрямовані проти будь-якої країни.

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