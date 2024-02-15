Україна хоче в майбутньому купувати турецькі винищувачі п'ятого покоління, - посол
Україна в майбутньому хоче купувати турецькі винищувачі п'ятого покоління KAAN і вже знає де їх використовувати.
Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.
Україна працює над двигуном для літака
Посол повідомив, що це не нова ідея, переговори почалися ще до війни. В Україні є кілька компаній із різним досвідом у проєктуванні двигунів.
Також Боднар уточнив, що є свого роду консорціум українських компаній, який конкурує за цей двигун з іншими міжнародними та вітчизняними виробниками.
"Однак в України є досвід і хороший партнерський лейбл, і ми можемо швидко виробити техніку з тими характеристиками, які так необхідні для цього літака. Створення такого проєкту також принесе значну користь турецькій стороні. Бо мати власне виробництво, що базується на нових технологіях, - це прогрес не лише у зміцненні безпеки та оборони, а й у конкурентоспроможності на ринках", - сказав посол.
Україна хоче в майбутньому купити ці літаки
Боднар додав, що у KAAN є повний потенціал, щоб конкурувати з F-35 і F-22, і це історія майбутнього.
"Отже, як ми вже говорили, якщо нам вдасться домогтися успіху і запобігти впливу третіх сторін як на Сході, так і на Заході, ми будемо одними з найсильніших у регіоні", - додав він.
Також журналіст уточнив, чи буде Україна купувати KAAN у майбутньому. Посол відповів, що Україна не тільки купить, а й користуватиметься ним.
"Ми також знаємо, де його використовувати", - підсумував він.
KAAN
Турецький проект винищувача п'ятого покоління, що розробляється держкомпанією аерокосмічної індустрії Türk Havacılık ve Uzay Sanayii.
Три можливих варіанти дизайну були представлені в травні 2013 року на Міжнародній оборонній виставці IDEF-2013 у Стамбулі. Вартість програми може обійтися в 10 мільярдів доларів.
Туреччина та її ставлення до війни РФ проти України
Туреччина від самого початку вторгнення РФ в Україну займає неоднозначну позицію. З одного боку країна заявляє про свою підтримку територіальної цілісності України, з іншого - Туреччина вирішила не приєднуватися до санкцій і періодично веде офіційний діалог із Кремлем.
У серпні 2022 року повідомлялось, що турецький уряд поставив 50 протимінних бронеавтомобілів Kirpi для українських військових.
Також у жовтні стало відомо, що турецький приватний виробник зброї Canik поставляє в Україну сотні великокаліберних кулеметів, які можна комбінувати з бронетехнікою.
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