Ситуація є критичною. Авдіївку можуть окупувати через брак артснарядів у ЗСУ, - Білий дім

Авдіївка може опинитися під контролем російських окупантів, оскільки українські війська не мають артилерійських снарядів. Конгресу США потрібно швидко схвалити нову допомогу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

Він розповів, що на сході України бої є неймовірно інтенсивними. Зокрема, це стосується ситуації довкола Авдіївки.

"На жаль, українці повідомляють, що ситуація є критичною. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня. Авдіївка може опинитися під російським контролем. Значною мірою це відбувається тому, що в українських військ на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси", - зазначив Кірбі.

Чиновник нагадав, що оскільки Конгрес досі не схвалив нове фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів, США не можуть передати українським захисникам артснаряди для зриву російських атак.

"Російські війська зараз досягли українського укріплення в Авдіївці і починають долати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу величезна", - додав Кірбі.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, росіяни вже кілька місяців поспіль посилюють свої атаки у спробах окупувати Авдіївку. Вони хочуть оточити місто, потім взяти його під свій контроль.

Зокрема, таким чином, ворог хоче підняти рейтинги диктатора Володимира Путіна перед президентськими виборами.

Українські захисники продовжують тримати оборону та завдавати окупантам величезних втрат.

Сьогодні, 15 лютого, стало відомо, що на захист Авдіївки перекинули 3 окрему штурмову бригаду.

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.