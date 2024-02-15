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Норвегія навесні почне навчати українських морпіхів: що відомо

Четвер 15 лютого 2024 14:49
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Норвегія навесні почне навчати українських морпіхів: що відомо Фото: міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам (flickr.com/ks_kommunesektorensorganisasjon)
Автор: Валерія Поліщук

Норвегія вже цієї весни почне навчати українських морських піхотинців дій на малих катерах. Це навчання - перший крок у роботі морської коаліції, яку Норвегія очолює разом із Великою Британією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Норвегії.

Спочатку навчання триватиме близько року і розпочнеться в Нідерландах у співпраці з союзними країнами.

На додаток до навчання Норвегія надасть надувні човни та обладнання на суму близько 60 мільйонів норвезьких крон.

"У Норвегії склалися добрі стосунки з українськими морськими піхотинцями завдяки навчанню в Норвегії, і тепер ми розвиваємо це співробітництво далі та створюємо спеціальну програму навчання", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам.

Допомога Україні від Норвегії

Нещодавно уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Ця зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року.

У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

Пізніше Норвегія виділила 84 млн євро норвезьким організаціям, які допомагають українцям.

Осло також планує передати Україні ще десять пускових установок NASAMS.

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