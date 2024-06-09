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Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії

Україна, Неділя 09 червня 2024 18:05
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Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Вранці 9 червня стало відомо про ураження літака Су-57 на аеродромі в РФ. Зараз є інформація, що уражених літаків Су-57 могло бути два.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Є дані, які продовжують уточнюватися. Є попередня інформація, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів", - розповів представник ГУР.

Юсов пояснив, що ГУР лише констатує сам факт ураження, однак не коментує засоби ураження, як власне і те, чия це операція.

Він наголосив, що інформація нині ще уточнюється, але це дуже добрі новини для України. Це перше бойове ураження цього "надсучасного" літака.

Юсов також зауважив, що інциденти на летовищах, які ворог використовує у війні проти України, будуть тривати.

Атака на Су-57 в Росії

Нагадаємо, сьогодні ГУР повідомило, що в Росії було уражено літак Су-57 на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області. Ураження підтвердили за допомогою супутникових знімків. Однак хто та чим уразив російський літак, не розголошується.

Що відомо про літак Су-57, який росіяни називають "надсучасним", - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії
Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії
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