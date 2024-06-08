У Криму повідомили про гучні вибухи на тлі загрози атак БПЛА

Вибухи пролунали в тимчасово окупованих Балаклаві та Севастополі. Перед цим попереджали про загрозу атак ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канали Кримський вітер , НП/Севастополь .

О 23:30 7 червня місцеві канали з посиланням на джерела повідомили, що дрони знаходяться над акваторією Азовського моря.

О 1:53 8 червня Кримський вітер із посиланням на передплатників повідомив про гучний вибух у Балаклаві.

Згодом з'явилася інформація про вибух, який було чути у всіх районах Севастополя.

Перед вибухом,Заголовок 2 за повідомленням каналу, було чути черги з великокаліберної зброї.

За даними джерела Кримського вітру, перший вибух стався у районі Балаклавської ТЕС.

Другий вибух у Севастополі був з боку моря та пов'язаний з атакою дрону. "Джерело повідомляє, що погано стало якомусь кораблю", - йдеться у повідомленні каналу.

Пізніше там уточнили, що вибух у морі був у районі Стрілецької бухти.

Оновлено о 3:26. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Розвозжаєв повідомив, що нібито в районі Стрілецької бухти знищено безекіпажний катер. За його словами, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.

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