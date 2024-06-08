ua en ru
Сб, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Криму повідомили про гучні вибухи на тлі загрози атак БПЛА

Субота 08 червня 2024 03:05
UA EN RU
У Криму повідомили про гучні вибухи на тлі загрози атак БПЛА Ілюстративне фото (mchs.gov.ru)
Автор: Вадим Ребрина

Вибухи пролунали в тимчасово окупованих Балаклаві та Севастополі. Перед цим попереджали про загрозу атак ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канали Кримський вітер , НП/Севастополь.

О 23:30 7 червня місцеві канали з посиланням на джерела повідомили, що дрони знаходяться над акваторією Азовського моря.

О 1:53 8 червня Кримський вітер із посиланням на передплатників повідомив про гучний вибух у Балаклаві.

Згодом з'явилася інформація про вибух, який було чути у всіх районах Севастополя.

Перед вибухом,Заголовок 2 за повідомленням каналу, було чути черги з великокаліберної зброї.

За даними джерела Кримського вітру, перший вибух стався у районі Балаклавської ТЕС.

Другий вибух у Севастополі був з боку моря та пов'язаний з атакою дрону. "Джерело повідомляє, що погано стало якомусь кораблю", - йдеться у повідомленні каналу.

Пізніше там уточнили, що вибух у морі був у районі Стрілецької бухти.

Оновлено о 3:26. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Розвозжаєв повідомив, що нібито в районі Стрілецької бухти знищено безекіпажний катер. За його словами, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Атака на військовий аеродром Бельбек

У ніч проти 15 травня в Севастополі окупанти повідомляли про роботу ППО, росіяни нібито збили кілька ракет над акваторією та в районі аеродрому "Бельбек".

Пізніше "Крим.Реалії" опублікувало супутникові знімки пожежі в районі аеродрому.

За інформацією партизанського руху "АТЕШ", на аеродромі детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні
NEWS
Необхідний резерв. На що здатні винищувачі Mirage 2000-5 та як можуть посилити ЗСУ
Необхідний резерв. На що здатні винищувачі Mirage 2000-5 та як можуть посилити ЗСУ
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут