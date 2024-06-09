В Азовському морі атакували російський корабель, - "Кримський вітер"

В Азовському морі, ймовірно, був атакований один із російських кораблів. Окупанти зігнали більше 10 судів із Новоросійська ближче до порту Єйська в рамках так званих "навчань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Кримський вітер".

Так, за даними "Кримського вітру", 8 червня близько 16:00 з ділянки берега між Бердянськом і Приморськом було зафіксовано на рейді кілька суден "негромадянського виду" (перша точка на карті, - ред).

"Вночі, близько опівночі, український БПЛА атакував російський корабель біля порту Єйськ (друга точка на карті, - ред) і корабель, попередньо, вирушив у супровід крейсера "Москва" (був потоплений ЗСУ 13 квітня 2022 року, - ред)", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про потоплений корабель

Спочатку в "Кримському вітрі" говорили, що, ймовірно, йдеться про великий десантний корабель (ВДК). Пізніше у Telegram-каналі уточнили, що біля Єйська, можливо, було вражено не БДК, а інший корабель.

Зокрема, зазначається, що 9 червня на рейді Єйська відзначався корабель завдовжки 96 метрів. Його довжину виміряли, виходячи із супутникового знімку, похибка, як уточнювали в Telegram-каналі, може становити кілька метрів.

При цьому там додали, що великі десантні кораблі мають довжину 112 і 113 метрів (проект 775 і проект 1171 "Тапір"). А довжину 94 метри мають патрульні кораблі проекту 22160 типу "Василь Биків".

Що цьому передувало

До цього, як уточнює "Кримський вітер", у ході так званих "навчань", Чорноморський флот перекинув низку кораблів з Новоросійська в Азовське море. Йшлося про досить немаленьку кількість, а саме: