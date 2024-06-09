В Азовському морі атакували російський корабель, - "Кримський вітер"
В Азовському морі, ймовірно, був атакований один із російських кораблів. Окупанти зігнали більше 10 судів із Новоросійська ближче до порту Єйська в рамках так званих "навчань".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
Так, за даними "Кримського вітру", 8 червня близько 16:00 з ділянки берега між Бердянськом і Приморськом було зафіксовано на рейді кілька суден "негромадянського виду" (перша точка на карті, - ред).
"Вночі, близько опівночі, український БПЛА атакував російський корабель біля порту Єйськ (друга точка на карті, - ред) і корабель, попередньо, вирушив у супровід крейсера "Москва" (був потоплений ЗСУ 13 квітня 2022 року, - ред)", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про потоплений корабель
Спочатку в "Кримському вітрі" говорили, що, ймовірно, йдеться про великий десантний корабель (ВДК). Пізніше у Telegram-каналі уточнили, що біля Єйська, можливо, було вражено не БДК, а інший корабель.
Зокрема, зазначається, що 9 червня на рейді Єйська відзначався корабель завдовжки 96 метрів. Його довжину виміряли, виходячи із супутникового знімку, похибка, як уточнювали в Telegram-каналі, може становити кілька метрів.
При цьому там додали, що великі десантні кораблі мають довжину 112 і 113 метрів (проект 775 і проект 1171 "Тапір"). А довжину 94 метри мають патрульні кораблі проекту 22160 типу "Василь Биків".
Що цьому передувало
До цього, як уточнює "Кримський вітер", у ході так званих "навчань", Чорноморський флот перекинув низку кораблів з Новоросійська в Азовське море. Йшлося про досить немаленьку кількість, а саме:
- два патрульні кораблі проекту 22160;
- два МРК проекту "Буян-М";
- два підводні човни пр. 636.3 "Варшав'янка";
- ВДК проекту "Іван Грен";
- усі ВДК проекту 775;
- один ВДК проекту 1171 "Тапір";
- один тральщик проекту "Олександрит";
- два тральщики проекту 266-М "Аквамарин".
Нагадаємо, в ніч на 6 червня в акваторії Чорного моря в Криму було знищено ще одне російське судно. Це була робота спецпідрозділів ГУР МО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.