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Зеленський про безпекову угоду з США: робимо все, щоб лідерство Америки відчувалось

Україна, Неділя 09 червня 2024 21:41
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Зеленський про безпекову угоду з США: робимо все, щоб лідерство Америки відчувалось Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна та США займаються підготовкою двосторонньої безпекової угоди, яка дійсно покаже лідерство Америки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Готуємо для України нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною щодо додаткових кроків підтримки", - повідомив президент.

Він пояснив, що останніми днями увага була зосереджена на підготовці двосторонньої безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами.

"Робимо все, щоб лідерство Америки відчувалось. Я дякую кожному, хто допомагає!", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, цього року Україна почала вкладати двосторонні угоди з країнами партнерами. Кожна з них особлива та вкладена відповідно запиту Україна та країни партнера.

Першою серед країн, що вклали таку угоду з Україною стала Британія. У п'ятницю, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і лідери підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною.

Відповідні угоди з Україною також вже підписали Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.

Раніше західне видання Financial Times зазначало, що є можливість, що на саміті в Італії Зеленський та президент США Джо Байден можуть підписати угоду про гарантії безпеки.

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