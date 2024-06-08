Росіяни за день застосували понад 50 КАБів та майже 500 дронів: зведення Генштабу

На фронті з початку 8 червня вже відбулося 76 бойових зіткнень. Росіяни атакували українську територію 52 КАБами та 481 дроном-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальне зведення Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, також сьогодні росіяни здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах із різних типів озброєння, але українські військові продовжують давати відсіч наступальним діям окупантів.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку від початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбито вісім атак окупантів у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена - продовжується бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки.

За сьогодні на цьому напрямку ворог втратив 87 осіб вбитими та пораненими. Також українські військові знищили бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс противника.

На Лиманському напрямку ворог сім разів намагався просунутися в напрямках населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Шість атак відбито, триває бій у районі Іванівки. Ситуація контрольована, втрат українських позицій не допущено.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили три спроби противника витіснити наших воїнів в районах Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Водночас, ситуація біля Іванівського залишається напруженою - триває бій.

На Покровському напрямку наше угруповання відбивало 27 атак окупантів. Двадцять штурмових спроб росіян в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровськог, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито. Ще сім атак ворога тривають.

Ситуація на цьому напрямку загострена, наголошує Генштаб. Зокрема загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб української території.

Удари по позиціях РФ

Як зазначає Генштаб, українські військові завдають вогневого ураження, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення.

Так, підрозділами авіації та ракетних військ і артилерії сьогодні завдано уражень по 21 району зосередження особового складу і військової техніки, пункту управління, чотирьох засобах ППО, станції РЕБ та трьох радіолокаційних станціях окупантів.