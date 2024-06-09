ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили

Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Голубцов розповів, що Україна зараз також проводить роботи з переобладнання і створення своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих.

"Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", - наголосив начальник авіації командування Повітряних сил.

Він також пояснив, що поки Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.