Українська авіація вперше ударила по цілі на території РФ, - Sky News

Українська військова авіація вперше завдала удару по цілі на території Росії. Удар відбувся в районі Бєлгорода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Хоча оцінка шкоди ще триває, підтверджено, що це було пряме влучення. Це перший боєприпас ЗСУ, випущений з повітря по цілі в Росії", - сказало джерело Sky News.

Як розповіло Sky News джерело серед українських військових, у неділю авіація уразила російський командний вузол в районі Бєлгорода. Наразі Sky News не відомо, чим саме було завдано удар та чи була це саме західна зброя.

Україні дозволили бити західною зброєю по РФ

Нагадаємо, днями США та ще низка країн НАТО дозволили Україні використовувати передану західну зброю для ударів по військових цілях по території РФ. Однак дозвіл від США передбачав певні обмеження - завдавати ударів можна лише у прикордонних районах.

Також США не дали дозвіл на удари американськими ракетами ATACMS. Крім того, президент США Джо Байден заявляв, що не дозволить Україні бити американською зброєю по Москві чи Кремлю.

Водночас топ-військовий НАТО Роб Бауер наголошував, що Україна не повинна мати жодних обмежень на застосування західної зброї у війні з РФ.

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