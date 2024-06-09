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ЗСУ відбили вже понад 50 атак на всій лінії фронту, - Генштаб

Україна, Неділя 09 червня 2024 15:35
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ЗСУ відбили вже понад 50 атак на всій лінії фронту, - Генштаб Фото: ЗСУ відбили вже понад 50 атак на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують стримувати спроби росіян прорвати оборону на фронті. Від початку доби відбулося вже 51 бойове зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

На Харківському напрямку триває боєзіткнення в районі Глибокого. Це вже третя атака на напрямку за сьогодні. Російські окупанти застосовували КАБи з напрямку Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого. Некерованими авіаційними ракетами атакували район Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку кількість атак росіян зросла до семи, з них дві ще тривають.

На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районі Серебрянського лісу. Наразі уже п’ять разів окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.

Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Іванівського та Кліщіївки. Загалом на напрямку за сьогодні відбулось сім боєзіткнень.

Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20.

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.

На Придніпровському напрямку від початку доби було відбито дві атаки ворога в районі Кринок.

Нагадаємо, за останню добу українські військові ліквідували понад 1200 окупантів. Загалом Росія вже втратила понад 518 тисяч солдатів.

Як повідомили у Сухопутних військах, за тиждень ЗСУ знищили майже 9 тисяч росіян.

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