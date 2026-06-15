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Атака РФ пошкодила будівлю Вищого антикорупційного суду в Києві (фото)

10:34 15.06.2026 Пн
2 хв
Чи відбудуться заплановані судові засідання за графіком?
aimg Ірина Костенко
Атака РФ пошкодила будівлю Вищого антикорупційного суду в Києві (фото) Ворожа атака пошкодила будівлю ВАКС у Києві (фото ілюстративне: Getty Images)
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Внаслідок чергової масованої атаки РФ постраждала будівля Вищого антикорупційного суду на Берестейському проспекті Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ВАКС у Facebook.

Наскільки сильно постраждала будівля ВАКС

Українцям розповіли, що внаслідок нічної атаки РФ ушкоджень зазнала столична будівля Вищого антикорупційного суду.

"У ніч проти 15 червня Київ зазнав масованої атаки ракетами та ударними безпілотниками", - нагадали у прес-службі ВАКС.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення Вищого антикорупційного суду за адресою: проспект Берестейський, 41.

У будівлі, зокрема, було вибито вікна.

Атака РФ пошкодила будівлю Вищого антикорупційного суду в Києві (фото)Вибиті в будівлі ВАКС вікна (фото: facebook.com/HACCUkraine)

"Наразі співробітники суду встановлюють загальний обсяг пошкоджень", - поділились у ВАКС.

Уточнюється, що на місці "тривають роботи з прибирання та ліквідації наслідків".

Атака РФ пошкодила будівлю Вищого антикорупційного суду в Києві (фото)Пошкодження, зафіксовані в будівлі ВАКС (фото: facebook.com/HACCUkraine)

Чи відбудуться заплановані в суді засідання

У прес-службі ВАКС повідомили, що, незважаючи на подію, усі судові засідання відбудуться за графіком.

"У разі змін у графіку роботи суду, актуальну інформацію буде опубліковано додатково", - розповіли громадянам.

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Варто зазначити, що зі списком справ, призначених до розгляду у Вищому антикорупційному суді, можна ознайомитись онлайн - на офіційному сайті установи.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня російська армія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Київ.

У столиці виникли десятки пожеж (майже в усіх районах).

Пошкодження зафіксували на території Києво-Печерської лаври. Загорівся "Мистецький арсенал".

Також пожежа після атаки знищила унікальну колекцію костюмів на кіностудії Довженка.

Близько 140 тисяч абонентів залишились без світла.

Внаслідок удару постраждало щонайменше 30 людей, відомо про чотирьох загиблих.

Рух на декількох вулицях столиці - перекрито, транспорт змінив маршрути.

Все, що відомо про наслідки атаки, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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