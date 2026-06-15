У Києві через атаку РФ понад 100 тисяч абонентів без світла
Росіяни в ніч на 15 червня вчергове здійснюють комбінований обстріл Києва. Внаслідок атаки частина мешканців залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
За його словами, зафіксовано пошкодження лінії електропередач. Через це наразі більше сотні тисяч абонентів без електроенергії.
"У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла. Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі", - йдеться у повідомленні.
Обстріл Києва
Нагадаємо, що російські окупанти намагалися атакувати Київ ще з вечора. Тоді ворог запускав по столиці дрони.
Проте вже в ніч на 15 червня росіяни запустили по Києву кілька залпів балістикою. Через це у місті було чути дуже гучні вибухи.
Наразі вже відомо, що у Києві горять будівлі, в тому числі зафіксовано пожежу на території Києво-Печерської Лаври.
Детальніше про деталі атаки та перші наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.