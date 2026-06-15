У Києві через атаку РФ понад 100 тисяч абонентів без світла

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Росіяни в ніч на 15 червня вчергове здійснюють комбінований обстріл Києва. Внаслідок атаки частина мешканців залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, зафіксовано пошкодження лінії електропередач. Через це наразі більше сотні тисяч абонентів без електроенергії. "У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла. Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра