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Наступні 100 днів можуть вирішити результат війни РФ проти України, - Туск

15:21 30.07.2026 Чт
2 хв
Прем'єр Польщі виступив із важливим попередженням
aimg Юлія Капітонова
Наступні 100 днів можуть вирішити результат війни РФ проти України, - Туск Фото: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
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Наступні кілька місяців можуть визначити результат російсько-української війни, тому союзникам варто посилити підтримку Києва.

З такою заявою виступив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Своїм прогнозом глава польського уряду поділився після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Як відомо, вона відбулася 29 липня у Польщі.

"Ситуація цілком зрозуміла: наступні 100 днів можуть визначити результат цієї війни, і наразі шанси - 50 на 50", - наголосив Туск.

На його переконання, президент США Дональд Трамп, "деякі інші люди" та американський мільярдер Ілон Маск можуть вплинути на те, чим завершиться війна.

Туск також заявив, що сьогоднішній інцидент із російською ракетою лише зміцнив його рішучість і надалі підтримувати Україну.

"Безпека Польщі безпосередньо й беззаперечно залежить від ефективних дій українських військових, зокрема в повітрі. Якби українці мали значно більше того, про що вони давно просять, можливо, ця балістична ракета не була б запущена в бік Польщі", - заявив Туск.

Він також публічно пообіцяв, що Варшава зробить усе можливе, щоб Україна не програла цю війну.

Раніше РБК-Україна розповідало, що російська ракета Х-101 залетіла у Польщу під час масованої атаки ворога на Україну.

Також стало відомо, що Дональд Туск екстрено скликає нараду після нової провокації Кремля.

Згодом він заявив, що польська ППО могла б збити російську ракету та пояснив, чому вона цього не зробила.

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