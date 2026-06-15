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РФ атакувала кінстудію Довженка в Києві: знищено найбільшу костюмну колекцію України

06:00 15.06.2026 Пн
2 хв
Ворог намагається завдати удару по пам'яті, історії та самобутності українського народу
aimg Юлія Маловічко
РФ атакувала кінстудію Довженка в Києві: знищено найбільшу костюмну колекцію України Фото: кіностудія Довженка після обстрілу (www.facebook.com/berezhna.tetyana)
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РФ атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві - одну з найстаріших кіностудій України. Знищено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністерки культури України Тетяни Бережної в Facebook.

"Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України. Виникла пожежа", - написала міністерка.

За її словами, в результаті атаки пошкоджено костюмний цех та знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.

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"У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії", - додала Бережна.

Відомо, що на місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

Бережна також прикріпила до свого допису про обстріл кіностудії кадри з місця НП.

Фото: кіностудія Олександра Довженка після атаки росіян (www.facebook.com/berezhna.tetyana)

"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію", - підсумувала голова Міністерства культури України.

Обстріл Києва 15 червня

Нагадаємо, ворог здійснив у ніч на понеділок масований та комбінований обстріл українських міст та населених пунктів, серед яких - столиця.

У Києві стались численні пожежі через атаку, РФ вдарила по цивільній інфраструктурі - житлових будинках, Києво-Печерській лаврі, магазинах; горіли автівки, склади, тощо.

Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях, а наслідки зафіксовані майже у всіх районах міста.

Станом на 5:41 у Києві поранені понад 20 людей, про що сповістив мер Віталій Кличко. Серед них - дитина і вагітна жінка. Троє постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

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