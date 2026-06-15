"Мистецький арсенал" загорівся під час обстрілу Києва (фото)

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" було пошкоджено під час масованої атаки РФ на Київ у ніч на 15 червня. Там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та пресслужбу "Мистецького арсеналу".

У закладі розповіли, що внаслідок чергової атаки РФ на Київ на території комплексу сталася пожежа. Попередньо, причиною стало влучання ударного дрона типу "Шахед".

Наразі на місці працюють рятувальники та профільні служби. Фахівці встановлюють масштаби руйнувань і оцінюють наслідки для будівлі комплексу. За інформацією установи, всі працівники перебувають у безпеці.

"Для багатьох людей Мистецький арсенал є місцем зустрічі з культурою, історією та важливими суспільними розмовами. Сьогодні російська агресія вкотре завдає удару по культурній спадщині України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про пожежу

За даними ДСНС, займання охопило будівлю Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" на площі близько 1000 квадратних метрів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що удар стався під час ліквідації наслідків іншої атаки в центрі столиці.

"В той час, коли рятувальники намагалися загасити полум’я в головному соборному храмі Києво-Печерської Лаври, окупанти завдали повторного удару поруч - по Національному культурно-мистецькому та музейному комплексу "Мистецький арсенал", - повідомив він.

Наразі рятувальники продовжують працювати на місці, а масштаби пошкоджень уточнюються.