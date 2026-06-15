Лавра у вогні. Як виглядає Успенський собор після прильоту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-прем'єр-міністра з гуманітарної політики Тетяну Бережну.

"Дуже важка новина. Росія атакувала територію Києво-Печерської Лаври. Об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найвизначніших духовних і культурних пам'яток України та світу", - йдеться у повідомленні.

Водночас єпископ Авраамій написав у себе у Facebook, що у лаврі після нічної атаки РФ організували термінову евакуацію святинь і богослужбових предметів. Зокрема стародавніх ікон, антимінсів та інших цінностей.

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Тетяна бережна уточнила, що росіяни пошкодили Успенський собор. Наразі відповідні служби здійснюють заходи з локалізації наслідків у межах безпекових протоколів. Після цього буде змога оцінити масштаб пошкоджень.

"Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині", - додавр він.

Тим часом Тетяна Бережна зауважила, що Києво-Печерська Лавра входить до списку під посиленим захистом за Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. І атака цього об'єкту - один з найважчих злочинів проти світової культурної спадщини.

"Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину", - резюмувала Бережна.