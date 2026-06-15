Після удару по Києву кілька вулиць перекрито, транспорт змінив маршрути
Після масованої російської атаки на Київ правоохоронці перекрили рух на кількох вулицях у чотирьох районах міста, громадський транспорт змінив маршрути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького та КП "Київпастранс"
За даними поліції, обмеження руху запровадили у Солом'янському, Оболонському, Печерському та Деснянському районах столиці.
Які вулиці перекриті
Наразі рух транспорту перекритий:
- вулицею Братів Зерових - від вулиці Преображенської до провулка Максима Кривоноса;
- вулицею Бережанською - від вулиці Лугової до вулиці Полярної;
- круговим рухом від вулиці Міської у напрямку вулиці Сошенка, Пуща-Водицької та Вишгородської;
- на перехресті вулиць Цитадельної та Івана Мазепи;
- вулицею Василя Іваниса - від вулиці Кубанської України до вулиці Мілютенка.
Правоохоронці закликали водіїв враховувати ці обмеження під час планування поїздок.
Як змінився рух громадського транспорту
У КП "Київпастранс" повідомили, що через пошкодження контактної мережі та перекриття руху довелося тимчасово змінити маршрути наземного транспорту.
Зокрема:
- трамваї №12 та №19 курсують від станції метро "Контрактова площа" до Подільського трамвайного депо;
- запущено тимчасовий автобусний маршрут замість трамвая №17 - від вулиці Йорданської до вулиці С. Скляренка.
Також змінено маршрути тролейбусів:
- №6 та №18 - від Майдану Незалежності до проспекту Європейського Союзу;
- №32 - від вулиці Північної до станції метро "Мінська";
- №33 - від Південного вокзалу до проспекту Європейського Союзу;
- №38 - до вулиці Євгена Коновальця;
- №28 та №31 - до шляхопроводу Повітряних Сил.
Крім того, автобуси №24 та №25 тимчасово курсують до площі Слави.
Масована атака на Київ
Нагадаємо, у ніч на 15 червня Київ пережив чергову масовану комбіновану атаку РФ. По столиці летіли протикорабельні "Циркони", балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони.
Руйнування зафіксували у багатьох районах міста.
Зокрема, в Оболонському районі виникли масові пожежі автомобілів, житлових будинків і складських приміщень, було влучання у житлову дев'ятиповерхівку, пошкоджено житлову забудову та зафіксовано задимлення під'їздів.
Також цієї ночі було пряме влучання на території Києво-Печерської лаври. Пожежа охопила дах головного храму обителі - Успенського собору.
Крім того, Росія атакувала кіностудію імені Довженка - одну з найстаріших в Україні. Внаслідок удару було знищено унікальну колекцію костюмів.
Під час атаки також був знищений найбільший і найсучасніший сортувальний термінал "Нової пошти" у Києві.
Детальніше про наслідки ворожої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.