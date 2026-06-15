РФ масовано атакувала Київщину. В області пошкоджені будинки, серед постраждалих дитина

В ніч на 15 червня Київська область опинилася під комбінованим ударом РФ. Росіяни цієї ночі вчергове атакували домівки та авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Він зазначив, що регіон цієї ночі був атакований дронами, а також крилатими та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу відомо про трьох постраждалих.

"У Бориспільському районі чоловік отримав різані рани стопи, у жінки - струс головного мозку. У хлопця 2011 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим необхідну допомогу надали на місці", - йдеться у повідомленні.

Також Микола Калашник уточнив, що наслідки атаки зафіксовані у 5 районах регіону. Зокрема:

у Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові авто та складські приміщення;

у Вишгородському районі пошкодження зафіксовані на території приватного домоволодіння;

у Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль;

у Бучанському районі пошкоджено складські приміщення;

у Бориспільському районі також пошкоджено приватний житловий будинок.

"Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація пошкоджень. Усім мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок ворожого обстрілу, буде надано необхідну допомогу", - резюмував Калашник.