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Атака РФ повредила здание Высшего антикоррупционного суда в Киеве (фото)

10:34 15.06.2026 Пн
2 мин
Состоятся ли запланированные судебные заседания по графику?
aimg Ирина Костенко
Атака РФ повредила здание Высшего антикоррупционного суда в Киеве (фото) Вражеская атака повредила здание ВАКС в Киеве (фото иллюстративное: Getty Images)
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В результате очередной массированной атаки РФ пострадало здание Высшего антикоррупционного суда на Берестейском проспекте Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ВАКС в Facebook.

Насколько сильно пострадало здание ВАКС

Украинцам рассказали, что в результате ночной атаки РФ повреждения получило столичное здание Высшего антикоррупционного суда.

"В ночь на 15 июня Киев подвергся массированной атаке ракетами и ударными беспилотниками", - напомнили в пресс-службе ВАКС.

Отмечается, что в результате обстрела повреждено помещение Высшего антикоррупционного суда по адресу: проспект Берестейский, 41.

В здании, в частности, были выбиты окна.

Атака РФ повредила здание Высшего антикоррупционного суда в Киеве (фото)Выбитые в здании ВАКС окна (фото: facebook.com/HACCUkraine)

"Сейчас сотрудники суда устанавливают общий объем повреждений", - поделились в ВАКС.

Уточняется, что на месте "продолжаются работы по уборке и ликвидации последствий".

Атака РФ повредила здание Высшего антикоррупционного суда в Киеве (фото)Повреждения, зафиксированные в здании ВАКС (фото: facebook.com/HACCUkraine)

Состоятся ли запланированные в суде заседания

В пресс-службе ВАКС сообщили, что, несмотря на происшествие, все судебные заседания состоятся по графику.

"В случае изменений в графике работы суда, актуальная информация будет опубликована дополнительно", - рассказали гражданам.

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Стоит отметить, что со списком дел, назначенных к рассмотрению в Высшем антикоррупционном суде, можно ознакомиться онлайн - на официальном сайте учреждения.

Напомним, в ночь на 15 июня российская армия осуществила очередную массированную комбинированную атаку на Киев.

В столице возникли десятки пожаров (почти во всех районах).

Повреждения зафиксировали на территории Киево-Печерской лавры. Загорелся "Мыстецкий арсенал".

Также пожар после атаки уничтожил уникальную коллекцию костюмов на киностудии Довженко.

Около 140 тысяч абонентов остались без света.

В результате удара пострадали по меньшей мере 30 человек, известно о четырех погибших.

Движение на нескольких улицах столицы - перекрыто, транспорт изменил маршруты.

Все, что известно о последствиях атаки, - читайте в материале РБК-Украина.

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