Атака РФ повредила здание Высшего антикоррупционного суда в Киеве (фото)
В результате очередной массированной атаки РФ пострадало здание Высшего антикоррупционного суда на Берестейском проспекте Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ВАКС в Facebook.
Насколько сильно пострадало здание ВАКС
Украинцам рассказали, что в результате ночной атаки РФ повреждения получило столичное здание Высшего антикоррупционного суда.
"В ночь на 15 июня Киев подвергся массированной атаке ракетами и ударными беспилотниками", - напомнили в пресс-службе ВАКС.
Отмечается, что в результате обстрела повреждено помещение Высшего антикоррупционного суда по адресу: проспект Берестейский, 41.
В здании, в частности, были выбиты окна.
Выбитые в здании ВАКС окна (фото: facebook.com/HACCUkraine)
"Сейчас сотрудники суда устанавливают общий объем повреждений", - поделились в ВАКС.
Уточняется, что на месте "продолжаются работы по уборке и ликвидации последствий".
Повреждения, зафиксированные в здании ВАКС (фото: facebook.com/HACCUkraine)
Состоятся ли запланированные в суде заседания
В пресс-службе ВАКС сообщили, что, несмотря на происшествие, все судебные заседания состоятся по графику.
"В случае изменений в графике работы суда, актуальная информация будет опубликована дополнительно", - рассказали гражданам.
Стоит отметить, что со списком дел, назначенных к рассмотрению в Высшем антикоррупционном суде, можно ознакомиться онлайн - на официальном сайте учреждения.
Напомним, в ночь на 15 июня российская армия осуществила очередную массированную комбинированную атаку на Киев.
В столице возникли десятки пожаров (почти во всех районах).
Повреждения зафиксировали на территории Киево-Печерской лавры. Загорелся "Мыстецкий арсенал".
Также пожар после атаки уничтожил уникальную коллекцию костюмов на киностудии Довженко.
Около 140 тысяч абонентов остались без света.
В результате удара пострадали по меньшей мере 30 человек, известно о четырех погибших.
Движение на нескольких улицах столицы - перекрыто, транспорт изменил маршруты.
Все, что известно о последствиях атаки, - читайте в материале РБК-Украина.