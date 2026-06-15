"Циркони", балістика й не тільки: як відпрацювала ППО під час головного удару по Києву

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Росія вночі завдала масованого комбінованого удару по Україні - 70 ракет і 611 безпілотників. Основний напрямок - Київ, також атаковано Дніпро та Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.