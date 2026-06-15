"Циркони", балістика й не тільки: як відпрацювала ППО під час головного удару по Києву
Росія вночі завдала масованого комбінованого удару по Україні - 70 ракет і 611 безпілотників. Основний напрямок - Київ, також атаковано Дніпро та Харків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Чим атакувала Росія
Окупанти застосували:
- 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";
- 34 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400;
- 30 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";
- 611 ударних і імітаційних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та "Пародія".
Пуски ракет здійснювалися з території Брянської, Курської та Вологодської областей РФ, а також з тимчасово окупованого Криму. Дрони запускали з кількох російських регіонів та окупованого півострова.
Скільки цілей збила ППО
До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО знищила або подавила 632 повітряні цілі:
- 5 ракет "Циркон";
- 15 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
- 30 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";
- 582 ворожі безпілотники різних типів.
Наслідки атаки
За попередньою інформацією, зафіксовано влучання:
- 20 балістичних ракет;
- 27 ударних БпЛА.
Ураження сталися на 42 локаціях. Ще на 12 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. У повітряному просторі України залишаються ворожі ударні дрони, тому громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Масована атака в ніч на 15 червня
Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ. У столиці виникли десятки пожеж, пошкодження зафіксували майже в усіх районах міста, а без світла залишилися близько 140 тисяч абонентів.
Внаслідок удару загинули щонайменше чотири людини.
Також пожежа після атаки знищила унікальну колекцію костюмів на кіностудії Довженка.
Крім того, пошкодження зафіксували на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, ударною хвилею було пошкоджено Успенський собор.
Все що відомо про наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.