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Летіли за балістичною траєкторією. Сили ППО вночі над Києвом збили 8 повітряних цілей

Понеділок 11 грудня 2023 05:52
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Летіли за балістичною траєкторією. Сили ППО вночі над Києвом збили 8 повітряних цілей Фото: сили ППО збили 8 повітряних цілей (flickr.com/davidvankeulen)
Автор: Константин Широкун

Російські війська намагалися атакувати Київ повітряними цілями, які летіли балістичною траєкторією, сьогодні вночі, 11 грудня. Сили ППО збили 8 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"За попередньою інформацією, близько 4:00 11 грудня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київській області. Загалом протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, що летіли в напрямку столиці балістичною траєкторією", - йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака на Київ 11 грудня

Вночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи, після яких оголосили повітряну тривогу. Мешканці столиці почули щонайменше 10 вибухів.

Незабаром у КДВА повідомили, що у Києві працювали сили ППО. У Дарницькому районі у житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувалася дитина та двоє дорослих.

Внаслідок атаки також уламок ракети пошкодив недобудований будинок, пожежу в ньому оперативно загасили. Також повідомлялося про задимлення на даху багатоповерхового будинку у Голосіївському районі, але інформація про нього не підтвердилась.

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