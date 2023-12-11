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Бійці ССО знищили спостережний пункт росіян в окупованих Олешках (відео)

Укрїна , Понеділок 11 грудня 2023 10:22
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Бійці ССО знищили спостережний пункт росіян в окупованих Олешках (відео) Фото: ССО ЗСУ знищили спостережний пункт росіян в окупованих Олешках (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сили спеціальних операцій ЗС України завдали авіаудару по спостережному пункту РФ у тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на пресслужбу ССО ЗС України в Telegram.

Відомо, що під час розвідки в окупованих Олешках оператори одного з підрозділів ССО виявили командно-спостережний пункт (КСП) загарбників.

"За допомогою ударних БпАК по ворожій цілі було нанесено вогневого ураження. КСП знищено вщент", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ССО, виходячи з перехопленої розмови окупантів - ті досі шоковані атакою спецпризначенців.

Що відомо про селище Олешки

Селище Олешки знаходиться в російській окупації з лютого 2022 року. Наразі населений пункт фактично безлюдний у той час, як війська РФ використовують його у своїх загарбницьких цілях.

Варто зазначити, що під час підриву Каховської ГЕС селище Олешки чи не найбільше постраждало від теракту росіян, звідки надходили перші повідомлення про загиблих.

Наразі, згідно з картами DeepState, від Олешок майже до Нової Каховки простяглася "сіра зона".

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