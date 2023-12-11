Бійці ССО знищили спостережний пункт росіян в окупованих Олешках (відео)

Сили спеціальних операцій ЗС України завдали авіаудару по спостережному пункту РФ у тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на пресслужбу ССО ЗС України в Telegram .

Відомо, що під час розвідки в окупованих Олешках оператори одного з підрозділів ССО виявили командно-спостережний пункт (КСП) загарбників.

"За допомогою ударних БпАК по ворожій цілі було нанесено вогневого ураження. КСП знищено вщент", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ССО, виходячи з перехопленої розмови окупантів - ті досі шоковані атакою спецпризначенців.