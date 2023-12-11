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Швеція виділила Україні найбільший пакет допомоги: на що витратять гроші

Понеділок 11 грудня 2023 16:09
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Швеція виділила Україні найбільший пакет допомоги: на що витратять гроші Архівне фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Швеція сьогодні, 11 грудня, оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Гроші підуть на підтримку населення країни в зимовий період часу.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT Nyheter.

"На цей момент це найбільша підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні", - заявив Крістерссон.

Більша частина грошей надійде до фонду Світового банку з відновлення України. Фонд підтримує центральну інфраструктуру України у сфері енергетики, житла, охорони здоров'я та транспорту.

Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, серед іншого підуть на закупівлю обладнання для опалення та передачі потужності в українській електромережі. Йдеться і про інші форми допомоги для українців, наприклад про підтримку притулків.

Росія намагається зробити життя цивільних ще тяжчим

Міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл сказав, що саме цього просила українська сторона. Він звинуватив Росію в проведенні свого роду енергетичного тероризму проти України.

"Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб зробити життя цивільного населення, яке й так зазнало серйозних випробувань, ще важчим", - йдеться в заяві.

Він додав, що цим пакетом Швеція хоче допомогти Україні як побудувати нове, так і відновити зруйноване.

Допомога від Швеції

Нещодавно повідомлялося, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

Також днями Україна та Швеція обговорили спільну роботу у сфері інновацій та досвіду, отриманого під час бойових дій, а також питання військової допомоги та оборонні теми загалом.

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